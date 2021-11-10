Беларусь вынесла на Совет ЕЭК вопрос о разработке стратегии биологической безопасности ЕАЭС

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь вынесла на предстоящее 12 ноября заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров евразийской "пятерки" вопрос о разработке стратегии биологической безопасности Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"По инициативе белорусской стороны будет рассмотрен вопрос о разработке стратегии биологической безопасности ЕАЭС", - сказала Ия Малкина.

Всего в повестке значатся 16 вопросов. "Вице-премьеры обсудят изменения в Договор о ЕАЭС в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, - отметила представитель ЕЭК. - Планируется рассмотреть согласованные подходы по доработке проекта соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС.

Также в повестке - технические регламенты "О безопасности подвижного состава метрополитена", "О безопасности высоковольтного оборудования". "По инициативе казахстанской стороны планируется обсудить вопрос об ограничении вывоза отдельных видов лесоматериалов с территории России", - добавила Ия Малкина.

Она также проинформировала, что на 11 ноября запланировано заседание комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС. В повестке - вопросы функционирования рынка медицинских изделий после 1 января 2022 года и порядке ввоза на территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия.-0-

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