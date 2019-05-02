Чистая нефть поступила по "Дружбе" на границу Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чистая нефть поступила 2 мая по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая в 12.40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Беларуси. Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча".

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 14.28 транспортировка нефти продолжилась в сторону линейной ЛПДС "Мозырь".

"Все действия сторонами согласованы и проводятся по графику", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. В настоящее время Польшей и Украиной транзит нефти прекращен.

26 апреля в Минске прошли переговоры с участием Беларуси, России, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью, 29-30 апреля делегация "Белнефтехима" продолжила переговоры в Москве. В Минэнерго РФ сообщали, что чистая нефть должна прийти на Мозырский НПЗ в начале мая.-0-