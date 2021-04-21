Членство Беларуси в ВТО в интересах нашей экспортно ориентированной экономики - Горелик

21 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь экспортирует более 70% валового внутреннего продукта, и полноправное членство во Всемирной торговой организации в наших интересах, заявил журналистам директор департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Беларуси Юрий Горелик, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас Беларусь ведет переговоры с пятью странами - США, ЕС (как единый торгово-экономический блок), Украиной, Новой Зеландией и Канадой. Завершить двусторонние переговоры с ними рассчитывают в течение этого года. "Вторая задача - сформировать наши многосторонние обязательства. На данный момент согласовали практически половину обязательств, в остальном еще находимся в переговорном процессе", - рассказал Юрий Горелик.

По его словам, за счет вступления в ВТО страна адаптирует свое законодательство к лучшим мировым практикам и уберет регуляторные барьеры.

"Важно, чтобы местные власти доносили до субъектов хозяйствования, а может, и населения информацию о том, что ВТО нужно Беларуси. Мы экспортируем более 70% своего валового внутреннего продукта, и полноправное членство в организации в наших интересах. Важно, чтобы была предсказуемость на внешних рынках и мы могли отстаивать свои интересы при их нарушении, используя эту международную площадку", - подчеркнул директор департамента.

В прошлом году экспорт Беларуси составил $29 млрд, произошло снижение показателя на 11,2%. Главными причинами этого, помимо пандемии, стали сложности с поставками российской нефти и падение цен на калийные удобрения. В Витебской области много производств ориентировано на экспорт, некоторые предприятия поставляют 99% своей продукции за рубеж.

Сегодня в Витебске дан старт информационной кампании "Недели ВТО в Республике Беларусь - 2021". Во всех областях страны пройдет серия региональных круглых столов с бизнес-сообществом по вопросам вступления Беларуси в ВТО. Во время встречи по видеосвязи в северном регионе эксперты рассказали о вопросах таможенно-тарифной защиты белорусских производителей, доступа белорусских товаров на рынки третьих стран, продвижения экспорта услуг в рамках вступления страны в ВТО.-0-