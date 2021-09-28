Депутаты предлагают передать электрическую инфраструктуру СТ в собственность страны

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При разработке проекта указа о садоводческих товариществах предложили передать их электрическую инфраструктуру в собственность страны. Об этом сегодня рассказал председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич во время круглого стола "Меры и новации по упорядочению деятельности садоводческих товариществ" в БЕЛТА.

"На сегодняшний день многие председатели садовых товариществ сталкиваются с массой проблем, которые касаются электрический энергии, возникает много споров по этому поводу. В связи с этим при разработке проекта указа о садоводческих товариществах предложили легализовать и безвозмездно передать электрические сети садоводческих товариществ, в том числе самовольно построенные, в собственность Республики Беларусь в их фактическом состоянии. А также закрепить в проекте возможность и условия модернизации сетей садоводческих товариществ с привлечением средств граждан на принципах государственно-частного партнерства", - рассказал Леонид Брич.

Данное решение предупредило бы многие проблемы, с которыми сталкиваются садовые товарищества. По словам депутата, Министерству энергетики будет проще навести порядок в этом вопросе и вести контроль.-0-