Для поддержки экономик стран ЕАЭС Токаев предлагает создавать новые региональные производственные цепочки

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для поддержки экономик стран ЕАЭС в неблагоприятной эпидемиологической ситуации необходимо создавать новые региональные производственно-технологические цепочки. С таким предложением выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Помимо реакции на текущую ситуацию Президент Казахстана считает важным принять меры на среднюю и долгосрочную перспективу. "Наши страны имеют значительные возможности по производству сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимального производства собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке", - сказал он.

Во время видеоконференции

Важным направлением совместной работы в ЕАЭС может стать формирование региональных производственно-технологических цепочек. "Кризис значительно изменит глобальный ландшафт цепочек добавленных стоимостей. Национализация, регионализация в значительной степени будут определять структуру глобального производства, торговли и логистики. С учетом данных изменений можно приступить к созданию региональных цепочек добавленных стоимостей на основе конкурентных преимуществ наших экономик", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, следует пересмотреть подходы к взаимной торговле "с учетом безусловного безбарьерного движения товаров, создаваемых в рамках союза". "Мы неоднократно обсуждали вопросы устранения барьеров на нашем внутреннем рынке. К сожалению, в период кризиса появляются новые барьеры. Видимо, на данном этапе их не избежать, это вполне естественно. Но важно не дать им обрести перманентный характер, закрепиться в нормативной и правоприменительной практике", - подчеркнул Президент Казахстана.-0-