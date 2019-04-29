Для ускорения темпов роста белорусской экономики нужно реформировать убыточные предприятия - Иосуб

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для ускорения темпов роста белорусской экономики нужно реформировать убыточные предприятия. Такое мнение выразил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Он подчеркнул, что развивающаяся экономика, к которой можно отнести белорусскую, для сокращения отставания от развитых стран должна расти темпами, превышающим среднемировые. В настоящее время экономический рост в Беларуси обеспечивают отдельные эффективные проекты, такие как Парк высоких технологий, но для рывка страны этого недостаточно.

"Нужно системное решение ряда наболевших вопросов. В ситуации ограниченных ресурсов ключевое значение приобретает эффективность их распределения. И наиболее болезненный с этой точки зрения вопрос - проблема неэффективных, хронически убыточных предприятий. Они тянут из государства ресурсы, которые могли бы быть потрачены на другие, в том числе социальные, цели", - убежден эксперт.

По его мнению, необходимо разработать эффективные механизмы реформирования убыточных предприятий, а также методы социальной поддержки работников, которые будут высвобождаться при этих процессах.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, в 2019 году ожидается рост ВВП на 4%. В январе-марте ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозу Всемирного банка, мировая экономика в 2019 году покажет рост на 2,9%.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке