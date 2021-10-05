Договор о создании Евразийской перестраховочной компании намечено подписать в первой половине 2022 года

5 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Договор о создании в Евразийском экономическом союзе Евразийской перестраховочной компании планируется подписать в первой половине 2022 года. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина по итогам сегодняшнего заседания Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время комиссия формирует рабочую группу, которая займется разработкой международного договора об учреждении и деятельности Евразийской перестраховочной компании. Подписание договора запланировано на первое полугодие 2022 года", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, на сегодняшнем заседании Коллегия ЕЭК доложила об исполнении одного из пунктов стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, который предусматривает сопряжение национальных мер финансовой поддержки при экспорте совместно произведенной продукции, а также при реализации совместных проектов на рынках третьих стран. "Комиссия совместно с государствами союза и Евразийским банком развития провела необходимую работу по этому пункту, - отметила представитель ЕЭК. - Во-первых, разработана, утверждена и введена в действие программа финансовой поддержки экспорта Евразийского банка развития. Ее цель - предоставление финансовой поддержки субъектам предпринимательства для производства товаров и услуг и их дальнейшей реализации в другие государства-участники либо в третьи страны".

Предполагается, что реализация программы ЕАБР будет способствовать увеличению объемов экспортных кредитов в целях поддержания взаимной торговли. Программа будет действовать до 2026 года с возможностью продления на следующие 5 лет.

"Проведена также работа по анализу страховой поддержки экспорта. Межправсовет поддержал целесообразность создания института страховой поддержки взаимной и внешней торговли ЕАЭС - Евразийской перестраховочной компании", - напомнила Ия Малкина.-0-