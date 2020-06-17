Доллар стал одной из самых пострадавших от коронакризиса валют - "Альпари Евразия"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар США стал одной из самых пострадавших от коронакризиса валют. Такие данные привел старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб сегодня во время онлайн-конференция на сайте БЕЛТА.

"Одной из самых пострадавших от коронакризиса валют, как ни странно, оказался доллар США. С начала года он снизился не только к таким классическим валютам-убежищам, как японская иена и швейцарский франк, но и потерял в цене к рисковому евро. Из основных мировых валют худшую, чем доллар, динамику показал только британский фунт", - отметил Вадим Иосуб.

По оценке старшего аналитика "Альпари Евразия", причиной слабости доллара стало смягчение монетарной политики: после снижения ставок до нуля включились различные программы помощи экономики, деньги стали "разбрасывать с вертолета". Наиболее сильная волатильность мировых валют пришлась на март. За один этот месяц стоимость одного евро успела вырасти с $1,1 до $1,15, затем упасть до $1,06, обновив минимумы с 2017 года, но к концу марта вернулась к $1,1 - уровню, с которого стартовала. Движение более чем на 8%, а это очень много для основной валютной пары, обратил внимание эксперт.

"Американские фондовые рынки весной испытали настоящий шок. Еще в середине февраля основные фондовые индексы, Dow Jones Industrial и S&P 500 обновляли исторические максимумы. Коронакризис привел к обвалу рынков: первый индекс в марте рухнул на 38%, второй - на 36%, обновив минимумы с 2016 года. Однако благодаря программам помощи экономике американские индексы к середине июня отыграли большую часть потерь и почти вернулись к уровням начала года", - констатировал Вадим Иосуб.

Что касается золота, то, по словам аналитика, его динамика тоже была достаточно бурной и неоднозначной. В марте цена металла упала до $1450 за тройскую унцию, затем в мае выросла до $1765. В целом с начала года золото прибавило в цене около 13%. Российский рубль также снизился к иностранным валютам с начала года, но его динамика больше связана с ценой на нефть.-0-

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