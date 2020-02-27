ЕАЭС должен двигаться в сторону индустриализации и не сползать к чистой бухгалтерии - эксперт

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз должен двигаться в сторону индустриализации, а Беларусь, обладающая собственной индустриальной идентичностью, может возглавить этот процесс. Одновременно он должен учитывать и возникающие в белорусско-российском союзе споры, чтобы не сползти к чистой бухгалтерии. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА известный российский политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"В ЕАЭС в дополнение к общим рынкам, в дополнение к свободе перемещения капиталов, людей, товаров и услуг должны быть и какие-то проекты разделения труда, совместного производства", - сказал Кирилл Коктыш. Он отметил, что процесс создания ЕАЭС начался в то время, когда не было конфронтации между Россией и Западом, между Китаем и США, когда евразийский проект вписывался как удобное транзитное пространство между Азией и Европой. "И понятно, что даже получение части этого транзита позволяло перейти на качественно другой уровень жизни, - считает российский эксперт. - А в сегодняшней реальности эти принципы должны быть наполнены и другими смыслами: наряду с тем, что евразийское пространство будет транзитным, оно должно еще стать и пространством производства, разделения труда, способности создавать свои уникальные товары. Превращение ЕАЭС в полноценный экономический субъект будет отвечать интересам всех его участников. И Беларусь, используя свое председательство в союзе и опираясь на собственную индустриальную идентичность, как раз может возглавить коррективы в этом направлении. Эти коррективы носят вполне назревший характер, так как в чистом виде как пространство транзита Евразийский союз вряд ли будет всем интересен и вряд ли сможет реализовать свой потенциал".

Говоря о необходимости соблюдения равноправия стран - участниц в ЕАЭС, Кирилл Коктыш констатировал, что в союзе заложен принцип консенсуса, который, насколько он может судить, все пять государств устраивает. "В качестве недостатка можно отметить, что ЕАЭС имеет ограниченный ресурс имплементации своих решений, - подчеркнул политолог. - То есть решения Евразийской экономической комиссии могут не реализовываться национальными правительствами. Конечно, эту проблему тоже нужно как-то утрясать".

Кирилл Коктыш также убежден, что в ЕАЭС не стоит затягивать создание общих рынков энергоресурсов. "Но нужно одновременно устранять и те препятствия, которые стоят на пути их создания, - указал он. - Эти препятствия тоже хорошо известны, они обнаружились в рамках белорусско-российского союза. В какой-то момент отношения скатились, и здесь прав Александр Григорьевич Лукашенко, к чистой бухгалтерии, что вещь, конечно, очень нужная, но при отсутствии поставленной общей цели она бессмысленна. То есть понятно, что считать нужно и очень важно, но нужно понимать, что именно мы считаем, и какие цели мы перед собой ставим".

"В ЕАЭС нужно избегать таких ошибок, формулировать общие цели, общие повестки, формировать разделение труда и взаимовыгодную отраслевую кооперацию, тогда не будет угрозы сползания в чистую бухгалтерию", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось, сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем обсуждались пути дальнейшего развития ЕАЭС. "Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также считает, что работу по созданию общих рынков в ЕАЭС нужно проводить поэтапно, не дожидаясь условленного 2025 года. "Надо предусмотреть, чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся и, как обычно, о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее. Поэтому надо до 2025 года идти поэтапно", - заявил Президент.-0-

Савиных: любые выгодные лишь одной стране решения - мина замедленного действия под ЕАЭС "Белорусская сторона предлагает обсудить и согласовать правила игры, по которым будут действовать все страны, входящие в ЕАЭС. Они будут одинаковы для всех", - подчеркнул председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.