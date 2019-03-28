28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 106 млн евро на реконструкцию 11 мостов в Беларуси, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА.
Определен 31 объект, на котором поэтапно проведут ремонт. На реконструкцию 11 сооружений, которые находятся в предаварийном состоянии, ЕБРР выделил 106 млн евро под 1,2% на 25 лет. Это крупные объекты, которые в ближайшие два-три года должны быть реконструированы, чтобы обеспечивать надежную пропускную способность.
Другие сооружения из этого списка приведут в надлежащее состояние несколько позже.
Сейчас ремонтные работы проводятся на пяти мостах, источники финансирования определены. В этом году, в частности, должны провести реконструкцию моста через реку Пина в Пинске. "Идет строительство моста, который был закрыт на обходе Гомеля", - добавил Алексей Авраменко.-0-
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