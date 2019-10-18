ЕБРР выделит на модернизацию системы энергоснабжения СЭЗ "Минск" 20 млн евро

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Беларуси кредит в размере 20 млн евро для оказания "Минскэнерго" содействия в развитии электроэнергетической инфраструктуры СЭЗ "Минск", сообщает БЕЛТА со ссылкой на материалы банка.

Проект направлен на оказание поддержки в строительстве низковольтной подстанции 110/10 кВ в Фаниполе, территориально относящемся к СЭЗ "Минск". Его реализация поможет удовлетворить растущие потребности в расширении возможностей электроэнергетической инфраструктуры, обслуживающей компании-резиденты СЭЗ "Минск" в Фаниполе, что позволит обеспечить дальнейшее развитие и рост экономической зоны.

Совет директоров банка рассмотрит проект 11 декабря 2019 года.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 67 стран.

Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,5 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-