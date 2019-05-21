Единую базу строительных материалов создадут в Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единую электронную базу данных строительных материалов и повторно применяемых проектных решений сформируют в Беларуси, сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей журналистам в пресс-центре БЕЛТА, комментируя утвержденный правительством план мероприятий по реализации Директивы №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли".

"Дано поручение отраслевым предприятиям и организациям о формировании единой базы строительных материалов и изделий, где как застройщики, так и другие пользователи смогут получить нужную информацию. Предполагается, что к концу года она будет создана", - отметила Ольга Верамей.

В числе мероприятий по реализации Директивы №8 значатся также сокращение количества и сроков административных процедур, повышение качества оказания услуг на всех этапах строительной деятельности. Должна существенно возрасти доля отечественных материалов на рынке и при реализации проектов в республике. Руководителям строительной отрасли предстоит сократить финансовые и трудовые затраты при разработке проектной документации и реализации продукции, внедрять ресурсосберегающие технологии. Кроме того, планируется усилить ответственность строительных организаций и роль технического надзора.

"Директива и меры по ее реализации обеспечат необходимую трансформацию всех видов деятельности в строительной отрасли", - отметила Ольга Верамей.

Всего план по реализации Директивы №8 включает более 60 мероприятий. Предусмотрено разработать и внести в Совет Министров проект указа "О совершенствовании государственного регулирования в строительстве", проект постановления правительства о корректировке постановления от 21 марта 2014 года №252 "О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства" в части совершенствования механизма аттестации, проект указа "О некоторых вопросах цифровой трансформации управления жизненным циклом объектов строительства".-0-

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