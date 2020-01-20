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20 января 2020, 19:42

Единую систему идентификации участников внешнеэкономической деятельности создадут в ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект соглашения о единой системе идентификации участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Соглашение сформирует правовую основу для создания в союзе единой системы, которая позволит обеспечить однозначную идентификацию заинтересованных лиц (в том числе иностранных), - отметили в ЕЭК. - При этом единая союзная система идентификации не заменяет и не отменяет национальные системы регистрации физических и юридических лиц, действующие в государствах-членах".

Единая система идентификации будет использоваться в первую очередь при регулировании таможенных правоотношений. Также она может применяться и в других сферах, в том числе налоговой, валютной.

"Такая система предполагает, что участникам внешнеэкономической деятельности будет присваиваться уникальный идентификационный номер (УИН), имеющий единую размерность и структуру, - пояснили в пресс-службе. - Использование УИН позволит упростить формы электронных документов, уменьшить объемы данных, необходимых для сбора, хранения и обработки документов, используемых при осуществлении ВЭД, упростить электронное взаимодействие B2G, G2B, B2B".

Проект соглашения направлен в страны ЕАЭС для внутригосударственного согласования, о результатах которого они позже проинформируют комиссию.-0-

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"Предусмотрена разработка к 2022 году 19 межгосударственных стандартов, в том числе 10 - на основе международных и региональных стандартов или идентичных им национальных стандартов", - отметили в пресс-службе ЕЭК.

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