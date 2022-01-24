Единые правила обращения ветеринарных препаратов утверждены в ЕАЭС

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Установлены единые процедуры регистрации ветеринарных лекарственных препаратов, единые требования к их качеству, эффективности и безопасности, а также критерии их оценки, единые правила и процедуры контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств", - сказала Ия Малкина.
По ее словам, документ создаст более благоприятные условия для функционирования и развития общего рынка ветеринарных лекарственных средств ЕАЭС.
Данные правила вступят в силу через 24 месяца.-0-
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