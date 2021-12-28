ЕЭК ввела запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС

28 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение о введении запрета на вывоз отдельных видов лесоматериалов за пределы Евразийского экономического союза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК приняла решение о введении единой меры нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении отдельных видов лесоматериалов (из кодов 4401, 4403 и 4407 ТН ВЭД ЕАЭС). Мера предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из всех стран Евразийского экономического союза и установлена на бессрочной основе", - отметили в торговом блоке.

"Коллегия продолжает работу, направленную на унификацию применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов продукции", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он подчеркнул, что лесоматериалы включены в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС.

Решение Коллегии ЕЭК вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

"В настоящее время в отношении отдельных видов лесоматериалов применяются односторонние запреты на вывоз в Казахстане и Кыргызстане. В Беларуси и России установлены ставки вывозных таможенных пошлин. С января 2022 года в Российской Федерации вводятся повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на древесину с влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см", - добавили в ЕЭК.-0-

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