Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 ноября 2018, Ср
-2°C
Сплошная облачность EUR 2.4052
USD 2.0989
RUB 3.1982
Главное
Во время встречи Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией
Президент
Лукашенко приветствует развитие сотрудничества с ЕИБ
Президент
Правительство подготовило проект постановления о повышении минимальной зарплаты
Общество
В Минске определили победителей 95-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Общество
Старт продаж нового жилого дома в комплексе класса люкс!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре
12:45 Политика
Жилье, детсад и школу построят в квартале ул. Одоевского-Бельского-Пономаренко в Минске
12:41 Регионы
Солнечные часы, стадионы и парки - более 100 объектов обновлены в Брагинском районе к "Дажынкам"
12:34 Регионы
Места для велосипедов появятся во всех поездах региональных линий экономкласса
12:33 Общество
Частным инициативам по созданию рабочих мест в регионах нужно содействовать - Кравцов
12:17 Регионы
Телеканал Euronews будет освещать подготовку к II Европейским играм
12:11 Общество
До -7°С ожидается в Беларуси ночью 22 ноября
12:02 Общество
Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией
11:55 Президент
Молодежь Беларуси и Кыргызстана подготовит дорожную карту совместных проектов
11:55 Общество
Россиянин с травматическим пистолетом пытался пересечь белорусско-литовскую границу
11:47 Происшествия
Австралия отказалась присоединиться к глобальному договору ООН о миграции
11:40 В мире
ЕИБ планирует в 2019 году инвестировать в Беларусь 260 млн евро
11:37 Экономика
Новые внедорожники пытались ввезти в Беларусь по заниженной более чем в два раза стоимости
11:35 Происшествия
Беларусь и Россия продолжат взаимодействие по сохранению памяти о Великой Отечественной войне
11:34 Общество
Серия краж бритвенных принадлежностей произошла в Гомеле
11:30 Происшествия
Apple выпустила новогодний мини-мультфильм "Делитесь подарками"
11:30 Технологии
"Вялікі гістарычны атлас Беларусі" презентовали в Национальной библиотеке
11:21 Общество
Реконструкция военных событий пройдет в Гомеле накануне юбилея освобождения города
11:19 Регионы
НАН и Росатом планируют сотрудничать в сфере развития ядерных технологий
11:16 Общество
Никаких решений насчет организации пунктов пропуска на белорусско-российской границе нет - Рапота
11:08 Общество
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Новый год Новый год
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

ЕИБ планирует в 2019 году инвестировать в Беларусь 260 млн евро

Экономика 21.11.2018 | 11:37
Александр Стубб
Александр Стубб

21 ноября, Минск /корр. БЕЛТА/. Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь 260 млн евро в 2019 году. Об этом сегодня журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил вице-президент ЕИБ Александр Стубб, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть некоторые планы на будущее (по работе с Беларусью. - Прим. БЕЛТА.). Например, на следующий год мы планируем инвестиции в размере 260 млн евро", - заявил Александр Стубб.

По его словам, во время встречи с Президентом Беларуси речь шла, прежде всего, о финансовом сотрудничестве между страной и ЕИБ. "Вчера мы подписали несколько соглашений о проектах в Беларуси на предоставление кредита на общую сумму 160 млн евро. Первый проект касается очистных сооружений, второй - предприятий малого и среднего бизнеса. Эти проекты выгодны как для Европейского инвестиционного банка, так и для народа Беларуси", - подчеркнул вице-президент банка.

На встрече речь также шла о будущих совместных проектах, таких, как реконструкция автомобильной дороги М7, а также в сферах энергетики и муниципальных услуг. Стороны обсудили международную политическую обстановку. Вице-президент ЕИБ отметил, что во многом позиции оказались схожими, так как Александр Стубб родом из Финляндии - небольшой страны, которая, как и Беларусь, имеет довольно протяженную границу с Россией.

"Я ожидаю продуктивного, полезного сотрудничества между Беларусью и нашим банком", - резюмировал он.

Как сообщалось, накануне ЕИБ подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн евро. Эти документы стали практической реализацией рамочного соглашения Беларуси с банком, заключенного в 2017 году.

Договор о финансировании между Беларусью и ЕИБ подразумевает направление средств на реконструкцию Минской очистной станции. Софинансировать проект будет Европейский банк реконструкции и развития. Еще два кредитных соглашения заключены с Беларусбанком и Белагропромбанком, которые направят эти средства на поддержку малого и среднего бизнеса.

Для Беларуси представляется перспективным сотрудничество с банком также по таким направлениям, как реализация инфраструктурных проектов в сфере реконструкции дорог, повышение эффективности энергопользования, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экологизация производств, цифровая трансформация.

Во время расширения деятельности ЕИБ в Беларуси рассматривается вариант открытия офиса в стране.

Европейский инвестиционный банк - государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов не только в Европе, но и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств - членов ЕС. По оценкам международных финансовых институтов, ЕИБ является крупнейшим многосторонним кредитором и заемщиком в мире. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
банки, Беларусь, инвестиции
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4052 BYN 2.397 BYN 2.404 BYN
USD
2.0989 BYN 2.105 BYN 2.11 BYN
RUB
3.1982 BYN 3.186 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Главную елку страны устанавливают на Октябрьской площади
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с главой МИД России
Все фото

Инфографика

"Вялікі гістарычны атлас Беларусі" "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" - уникальное и наиболее полное научно-справочное картографическое произведение, дающее наглядное, научно выверенное представление об истории Беларуси от древности до наших дней.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко приветствует развитие сотрудничества с ЕИБ
Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией
Есть повод: Лукашенко отмечает праздник бесконечности
Политика
Во время заседания Беларусь выступает за полноформатный диалог между интеграционными объединениями - Макей
Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре
Лавров: русофобия в ряде европейских государств возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии
Происшествия
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом
Россиянин с травматическим пистолетом пытался пересечь белорусско-литовскую границу
Новые внедорожники пытались ввезти в Беларусь по заниженной более чем в два раза стоимости
Общество
Самая "черная пятница" - в самом большом ТРЦ страны Dana Mall
Места для велосипедов появятся во всех поездах региональных линий экономкласса
Задолженность по алиментам безработных родителей в Беларуси предлагается привязывать к БПМ
Регионы
Во время приема граждан Частным инициативам по созданию рабочих мест в регионах нужно содействовать - Кравцов
Жилье, детсад и школу построят в квартале ул. Одоевского-Бельского-Пономаренко в Минске
Солнечные часы, стадионы и парки - более 100 объектов обновлены в Брагинском районе к "Дажынкам"
Спорт
Во время тренировки. Фото Белорусской федерации баскетбола Женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет с Турцией отборочный матч к ЧЕ-2019
Волейболистки "Минчанки" стартуют в Лиге чемпионов
Около 200 сильнейших гимнастов страны соберет турнир Double Twist в Могилеве
Технологии
Развитие 4G в Беларуси: beCloud и life:) расширят емкость сети и увеличат скорость передачи данных
Apple выпустила новогодний мини-мультфильм "Делитесь подарками"
НАСА отправит новый марсоход в кратер Езеро в 2020 году
Культура
Фото из архива Мелодия порванной струны - Коласовский театр поставил "Сымона-музыку" - интервью
В Бресте юные космонавты покоряют космос. 5 причин посетить парк "Космодрайв"
Краковские батлейки представили на выставке в Музее Белорусского Полесья
В мире
Фото Getty Images Число погибших при пожарах в Калифорнии превысило 80 человек
Австралия отказалась присоединиться к глобальному договору ООН о миграции
На пост президента Интерпола избран представитель Республики Корея
Калейдоскоп
Фото Dafna Ben Nun Журналисты BBC Earth спасли пингвинов от смерти
Япония планирует экспедицию на Луну для поиска воды
Музыкант Бари Алибасов женился на киноактрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной
Газета 7 дней
Ньюборн. Про малышей и фотографов
Царская рыба
Аквакультура экономит валюту
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия