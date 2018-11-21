ЕИБ планирует в 2019 году инвестировать в Беларусь 260 млн евро

21 ноября, Минск /корр. БЕЛТА/. Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь 260 млн евро в 2019 году. Об этом сегодня журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил вице-президент ЕИБ Александр Стубб, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть некоторые планы на будущее (по работе с Беларусью. - Прим. БЕЛТА.). Например, на следующий год мы планируем инвестиции в размере 260 млн евро", - заявил Александр Стубб.

По его словам, во время встречи с Президентом Беларуси речь шла, прежде всего, о финансовом сотрудничестве между страной и ЕИБ. "Вчера мы подписали несколько соглашений о проектах в Беларуси на предоставление кредита на общую сумму 160 млн евро. Первый проект касается очистных сооружений, второй - предприятий малого и среднего бизнеса. Эти проекты выгодны как для Европейского инвестиционного банка, так и для народа Беларуси", - подчеркнул вице-президент банка.

На встрече речь также шла о будущих совместных проектах, таких, как реконструкция автомобильной дороги М7, а также в сферах энергетики и муниципальных услуг. Стороны обсудили международную политическую обстановку. Вице-президент ЕИБ отметил, что во многом позиции оказались схожими, так как Александр Стубб родом из Финляндии - небольшой страны, которая, как и Беларусь, имеет довольно протяженную границу с Россией.

"Я ожидаю продуктивного, полезного сотрудничества между Беларусью и нашим банком", - резюмировал он.

Как сообщалось, накануне ЕИБ подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн евро. Эти документы стали практической реализацией рамочного соглашения Беларуси с банком, заключенного в 2017 году.

Договор о финансировании между Беларусью и ЕИБ подразумевает направление средств на реконструкцию Минской очистной станции. Софинансировать проект будет Европейский банк реконструкции и развития. Еще два кредитных соглашения заключены с Беларусбанком и Белагропромбанком, которые направят эти средства на поддержку малого и среднего бизнеса.

Для Беларуси представляется перспективным сотрудничество с банком также по таким направлениям, как реализация инфраструктурных проектов в сфере реконструкции дорог, повышение эффективности энергопользования, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экологизация производств, цифровая трансформация.

Во время расширения деятельности ЕИБ в Беларуси рассматривается вариант открытия офиса в стране.

Европейский инвестиционный банк - государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов не только в Европе, но и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств - членов ЕС. По оценкам международных финансовых институтов, ЕИБ является крупнейшим многосторонним кредитором и заемщиком в мире. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений.-0-