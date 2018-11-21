Лукашенко приветствует развитие сотрудничества с ЕИБ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствует развитие сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и реализацию проектов в различных сферах. Об этом он заявил на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Александром Стуббом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша встреча с вами фактически знаменует новый этап в развитии отношений с Европейским инвестиционным банком. Это исторический момент. Мы преодолели немало барьеров, немало было непонимания с двух сторон, особенно с западной стороны. Сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что с Беларусью можно иметь дело, что Беларусь - это надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических, финансовых отношений", - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что подписание соглашений с ЕИБ об инвестировании проектов, направленных на развитие Беларуси, подтверждает то, что недопонимание между сторонами преодолено.

Глава государства заявил, что в настоящее время Беларусь ведет работу с Европейским инвестиционным банком по кредитам примерно на полмиллиарда евро. Он подчеркнул, что это значительная сумма и условия выдачи кредитов приемлемы для страны. "Мы тщательно отбираем проекты для инвестирования. То, что вы помогаете проектам, связанным с нашими людьми, - жильем, водоотведением, обеспечением водой, инфраструктурой и дорогами - очень важно для нас, и мы будем обязательными партнерами в этом плане", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратился к Александру Стуббу с просьбой о содействии в развитии сотрудничества между Беларусью и Финляндией, так как нынешний вице-президент ЕИБ занимал различные высокие посты в этой стране. "Я бы вас очень попросил помочь установить тесные отношения с Финляндией. Это примерно такая же, как Беларусь, страна по территории. Это страна, которая имеет продвинутые технологии", - отметил Президент. Он также подчеркнул схожесть экономик двух стран и важность развития сотрудничества на технологическом уровне.

В свою очередь Александр Стубб рассказал о положительном опыте своего прошлого визита в Беларусь, в 2008 году он посетил нашу страну в качестве министра иностранных дел Финляндии. Также Александр Стубб отметил продуктивную работу ЕИБ и Беларуси, которая была проделана для подписания документов по первым совместным инвестиционным проектам. "Один из них связан с очистными сооружениями, второй - с малыми и средними предприятиями. Важно, что в эти проекты вовлечено много людей", - заявил он.

Накануне ЕИБ подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн евро. Эти документы стали практической реализацией рамочного соглашения Беларуси с банком, заключенного в 2017 году.

Договор о финансировании между Беларусью и ЕИБ подразумевает направление средств на реконструкцию Минской очистной станции. Софинансировать проект будет Европейский банк реконструкции и развития. Еще два кредитных соглашения заключены с Беларусбанком и Белагропромбанком, которые направят эти средства на поддержку малого и среднего бизнеса.

Для Беларуси представляется перспективным сотрудничество с банком также по таким направлениям, как реализация инфраструктурных проектов в сфере реконструкции дорог, повышение эффективности энергопользования, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экологизация производств, цифровая трансформация. Всего инвестиции ЕИБ в Беларусь в 2018-2019 годах могут составить около 420 млн евро.

Во время расширения деятельности ЕИБ в Беларуси рассматривается вариант открытия офиса ЕИБ в стране.

Европейский инвестиционный банк - государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов не только в Европе, но и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств - членов ЕС. По оценкам международных финансовых институтов, ЕИБ является крупнейшим многосторонним кредитором и заемщиком в мире. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений.-0-