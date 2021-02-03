Эксперт: власти и бизнесу нужно выстраивать взаимодоверительный диалог

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти и бизнесу нужно выстраивать взаимодоверительный диалог. Такое мнение высказала заместитель начальника главного управления регионального развития и имущественных отношений Министерства экономики Ирина Бабаченок во время круглого стола на тему "Государство - партнер: укрепление диалога и взаимного доверия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проектом программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы предусмотрено укрепление взаимодоверительного диалога власти и бизнеса. Уже создан ряд институтов и диалоговых площадок для этих целей. При республиканских органах госуправления есть общественно-консультативные советы, при райисполкомах есть советы по развитию предпринимательства. Но вместе с тем, наверное, чего-то не хватает, нужно совершенствовать работу", - сказала Ирина Бабаченок.

По ее словам, эти диалоговые площадки создавались в том числе для улучшения качества регулирования предпринимательской деятельности. "Инструментарий на нормативном уровне уже есть. Все знают, что введен такой институт, как оценка регулирующего воздействия. Существует масса площадок для реализации этого института. Хотелось бы, чтобы этот инструментарий развивался", - отметила представитель Минэкономики.

"Диалог всегда обоюден. Мы готовы к нему, но хотелось бы иметь полноценную обратную связь от бизнеса. На некоторых площадках мы не видим яркого отклика. Чтобы ваши мнения на что-то влияли, они должны быть озвучены", - подчеркнула Ирина Бабаченок.-0-