Экспорт белорусской сельхозпродукции в I полугодии вырос на 6,4%

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в первом полугодии вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В январе-июне 2020 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания составил $2,7 млрд. Темп роста - 106,4%, прирост - $163,5 млн. Выросли поставки основных видов экспортно ориентированной продукции: мяса и мясопродуктов - на 16,2% до $486,3 млн (плюс $67,9 млн), молока и молокопродуктов - на 6,9% до $1179,9 млн (плюс $75,7 млн), сахара - на 15,1% до $79,1 млн (плюс $10,4 млн)", - рассказали в пресс-службе.

Продукцию АПК в январе-июне экспортировали в 98 стран мира. Молочная продукция в первом полугодии поставлялась в 47 стран, мясная - в 16, сахар - в 29. Новыми рынками в первом полугодии стали Ангола, Бангладеш, Бахрейн, Белиз, Гвинея, Джибути, Индия, Кипр, Либерия, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Нигер, Парагвай, Сомали, Сьерра-Леоне, Финляндия, Хорватия, Шри-Ланка. "В Бангладеш и Нигер стали экспортироваться сухие молочные продукты, в Индию - льноволокно, Гвинею, Джибути, Сомали - сахар, Бахрейн - хлеб и мучные кондитерские изделия, Парагвай, Кипр - алкогольная продукция, в Анголу, Либерию, Шри-Ланку - солод", - отметили в Минсельхозпроде.

Доля поставок в страны СНГ (без учета России) в первом полугодии увеличилась на 57,9% до $342,9 млн. "При этом доля этих государств в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания выросла и составила 12,6%, - обратили внимание в пресс-службе. - Доля России снизилась на 7,3 процентного пункта и составила 75,8%, или $2,1 млрд".

В страны дальнего зарубежья поставлено продукции АПК на $315,4 млн, темп роста - 146,3%. Их доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания выросла до 11,6%. Китайское направление показало рост в 2,7 раза, туда экспортировано продукции на $110,9 млн.-0-