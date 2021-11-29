29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции за 10 лет вырос почти в 2 раза. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна, изначально обладая мощным потенциалом для развития АПК, достигла значимых результатов в наращивании производства и экспорта сельхозпродукции. За период с 2010 по 2020 год экспорт увеличился почти в 2 раза и в 2020 году составил $5,8 млрд (против $3,4 млрд в 2010 году). Удельный вес сельхозпродукции в общем объеме экспорта составляет 20%", - сказал Александр Субботин.

Организации Беларуси за 9 месяцев 2021 года поставили на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму более $4,7 млрд (рост на 12,6% к уровню соответствующего периода 2020 года). Прирост валютной выручки - $529 млн. "Причем отрадно отметить, что наряду с ростом экспорта у нас достаточно интенсивно сокращается импорт продовольственных товаров в страну и растет положительное сальдо (на данный период - почти $1,7 млрд)", - отметил вице-премьер.

По его словам, рост экспорта отдельных видов продукции в натуральном выражении, а также рост средних экспортных цен привели к увеличению стоимостных показателей экспорта. Вырос экспорт мясной и молочной продукции, яйца, масла рапсового, рыбы и рыбопродуктов, картофеля, овощей, грибов, шоколада, хлеба и мучных кондитерских изделий.

Александр Субботин также обратил внимание на то, что Беларусь стабильно удерживает позиции ведущего экспортера молочной продукции наряду с ЕС, Новой Зеландией, США и Австралией. Согласно данным Европейской комиссии, страна занимает 3-е место в мире по экспорту масла сливочного, молочной сыворотки сухой, по экспорту молока сгущенного, 4-ю позицию по экспорту сыра, 5-е место по экспорту сухого обезжиренного молока. География экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - 104 страны мира.

"Несмотря на то, что отрасль стабильно развивается, существуют большие перспективы роста эффективности аграрного производства и роста экспорта. Недоосвоенным остается рынок Китая, еще не открыт нами полностью рынок Средней Азии, Ближнего Востока, исламский мир. Только начинаем осваивать рынок Африки", - отметил вице-премьер.

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания по итогам года ожидается на уровне более $6 млрд.-0-