4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт строительных услуг Беларуси в 2022 году запланирован на уровне $750 млн. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"$750 млн - наша планка на следующий год в целом по экспорту услуг. Это достаточно серьезный рост к прошлому году - 125%, и мы намерены его достичь", - сказал Руслан Пархамович.

По его словам, порядка 80% от всего экспорта услуг - это услуги, которые предоставляются на территории Российской Федерации. "В основном это ближние к нам регионы - Калуга, Брянск, Псков, Ленинградская, Московская, Воронежская области. Мы продолжаем наращивать темпы строительства не только по жилью, также занимаемся возведением социальных объектов (детские сады, школы, объекты медицинского назначения, реконструкция стадионов). Премиальной нишей для нас остается промышленное строительство, потому что здесь максимальная добавленная стоимость", - пояснил министр.

Руслан Пархамович подчеркнул, что в дальнейшем будет продолжено развитие строительства жилья в городах-спутниках.

Что касается долгостроев, он отметил, что порядка 1,5 тыс. таких объектов на сегодняшний день используется, но не введено в эксплуатацию в установленном порядке. "В первую очередь это объекты инженерной и транспортной инфраструктуры - дороги, инженерные сети, поэтому остановить или запретить их использование попросту невозможно. С учетом отсутствия исполнительной, проектной документации ввести их в эксплуатацию в установленном порядке также невозможно. Поэтому министерство внесло предложение по организации упрощенного ввода таких объектов при условии обеспечения их надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации, - сказал Руслан Пархамович. - В ближайшее время министерство внесет заинтересованных в этот проект, и мы уже начнем по нему работать. Надеюсь, в течение 2022 года этот документ будет принят".

Кроме того, министр рассказал об инвестициях в белорусский рынок жилья и строительства. "Инвестиции в первую очередь в жилищное строительство нашей страны интересны для физических лиц. Граждане соседних стран видят спокойную, опрятную, комфортную для проживания страну. Они покупают жилье в основном в столице и областных центрах", - добавил он.-0-