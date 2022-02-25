25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электропотребление в Беларуси за 2021 год выросло на 2,3 млрд кВтч. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом принятых на уровне главы государства и правительства стимулирующих и организационных мер и проводимой активной работы по электрификации жилищного фонда обеспечен значительный рост электропотребления в стране. В 2021 году прирост составил 2,3 млрд кВтч по сравнению с 2020 годом. При этом электропотребление реальным сектором экономики за указанный период выросло на 1,3 млрд кВтч, населением - на 0,25 млрд кВтч, в энергосистеме - на 0,75 млрд кВтч", - отметил Виктор Каранкевич.

Продолжается системная работа по переводу жилфонда на использование электроэнергии. "Она организована по трем основным направлениям. Первое - электрификация многоквартирного жилого фонда (за пятилетку планируется ввести в эксплуатацию около 2 млн кв.м такого жилья, в 2021 году введено - 240 тыс. кв.м). Второе - перевод многоквартирного жилого фонда с использования твердого топлива на электроэнергию. Третье направление - электрификация индивидуального жилищного фонда для целей отопления и горячего водоснабжения", - сообщил министр.

В прошлом году в энергоснабжающие организации поступило порядка 26,5 тыс. обращений граждан на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям для использования электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. 21,8 тыс. обращений, или 82%, было удовлетворено.

Всего за 2019-2021 годы поступило 67,6 тыс. обращений, удовлетворено 51,9 тыс., или 77%. Как отметил министр, за счет проводимой работы с каждым годом процент выдачи технических условий для реализации возможностей использования электроэнергии для отопления растет.

С целью создания условий для увеличения количества индивидуального жилья, переводимого на элекроотопление, энергоснабжающими организациями по согласованию с облисполкомами утверждены перспективные планы модернизации электросетей. Приняты указ Президента №381 и в его развитие постановление правительства №796, определяющие четкий порядок проектирования и строительства электрических сетей, возможности привлечения средств граждан на эти цели, а также алгоритм взаимодействия с населением и местными органами власти по формированию соответствующих планов.-0-