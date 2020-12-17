Европейских экспертов готовы принять на площадке БелАЭС в любое время - Минэнерго

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейских экспертов готовы принять на площадке Белорусской АЭС в любое время. Такое заявление размещено в Telegram-канале Министерства энергетики, сообщает БЕЛТА.

"В ответ на вчерашнее заявление министра иностранных дел Литвы хотели бы отметить: прежде чем делать громкие заявления о "безответственном отношении Беларуси к ядерной безопасности", необходимо иметь серьезные аргументы. Но мы их не слышим, потому что их просто нет. Такого рода попытка нанести удар по репутации нашей страны вряд ли воспринимается всерьез международным сообществом. Ведь, как известно, чтобы что-то доказать, нужны факты", - говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули: Беларусь сотрудничала и намерена и далее сотрудничать с Европейской группой регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG).

"Между представителями этой авторитетной организации и белорусскими специалистами выстроились конструктивные рабочие отношения. Поэтапно ведется диалог в рамках партнерской оценки национального плана действий нашей страны по итогам стресс-тестов БелАЭС, которые Беларусь провела по процедуре Европейского союза на добровольной основе. На атомной станции тщательно готовились к визиту европейских специалистов. Эксперты приняли решение не ехать - это их право. Как бы то ни было, на площадке БелАЭС их готовы принять в любое другое время", - заявили в министерстве.

"На этом фоне стремление литовских чиновников сделать белорусскую сторону "крайней" и продемонстрировать Европе "безответственное отношение Беларуси к ядерной безопасности" выглядит просто шумихой вокруг рабочей ситуации. Наша страна, пережившая трагедию Чернобыля, хорошо осознает тот высокий уровень ответственности, который лежит в основе большого проекта БелАЭС. Безопасность всегда была и остается безусловным приоритетом на всех этапах строительства станции", - резюмировали в Минэнерго.-0-

Госатомнадзор заявил о проведении 12 технических видеоконференций с ENSREG и выполнении всех запросов для организации визита