Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн евро

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский инвестиционный банк подписал сегодня с Беларусью первые соглашения на 160 млн евро, сообщил журналистам вице-президент ЕИБ Александр Стубб после церемонии подписания в правительстве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы подписали документы суммарно на 160 млн евро. Первое направление - крупный проект с "Минскводоканалом" (по реконструкции Минской очистной станции. - Прим. БЕЛТА), который повысит качество жизни примерно 2 млн человек. Второе направление - поддержка малых и средних предприятий через белорусские банки. Как нам кажется, это поможет создать более 2,5 тыс. рабочих мест", - рассказал Александр Стубб.

Подписанный договор о финансировании между Беларусью и ЕИБ подразумевает направление средств на реконструкцию Минской очистной станции. Софинансировать проект будет Европейский банк реконструкции и развития, соответствующее соглашение также подписано сегодня в правительстве. Еще два кредитных соглашения ЕИБ заключил с Беларусбанком и Белагропромбанком, которые направят эти средства на поддержку малого и среднего бизнеса.

Документы подписывают вице-президент Европейского инвестиционного банка Александр Стубб и министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов

Документы подписывают вице-президент Европейского инвестиционного банка Александр Стубб и председатель правления ОАО "Белагропромбанк" Анатолий Лысюк

"Сегодняшние подписания - лишь начало более тесного сотрудничества. Тем самым мы приоткрываем дверь к тому, чтобы активно участвовать в модернизации и развитии белорусской экономики, и я очень рад этой возможности", - подчеркнул Александр Стубб.

Подписанные документы стали практической реализацией рамочного соглашения Беларуси с ЕИБ, заключенного в 2017 году. По словам вице-президента ЕИБ, к подписанию в скором времени готовятся другие документы. "На довольно высоком уровне проработки находится проект по автодороге М7. Есть ряд других интересных тем, которые сейчас рассматриваются и оцениваются", - добавил он.

Говоря в целом о деятельности ЕИБ, вице-президент отметил работу по четырем основным направлениям - малые и средние предприятия, инновации, изменение климата и инфраструктурные проекты. Лимитов кредитования нет, в среднем банк инвестирует ежегодно порядка 80 млрд евро, ориентируясь на важнейшие приоритетные направления.

ЕИБ - один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал сформирован 28 странами - членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% - за его пределами.-0-