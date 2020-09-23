23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежемесячные онлайн-консультации по госзакупкам станут доступными для всех желающих, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД Беларуси.

"Национальный центр маркетинга МИД Беларуси оказывает системную поддержку участникам процедур по вопросам государственных закупок, в том числе на базе собственного образовательного центра, который запускает серию ежемесячных открытых онлайн-консультаций. Участие в таком вебинаре смогут принять все желающие", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили специалисты, открытая онлайн-консультация - это новый формат общения для поддержки более широкого сегмента как настоящих, так и потенциальных участников госзакупок, включая также те предприятия, которые в текущий момент не могут провести повышение квалификации своих специалистов платно. Участники вебинара могут получить ответы на любые вопросы, касающиеся процедур проведения госзакупок согласно нормам закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)". Задать вопросы можно во время консультации или направив их заранее через форму обратной связи.

Предполагается, что открытые вебинары позволят всем заинтересованным оперативно получать профессиональные консультации в области госзакупок, а также касательно работы на электронной торговой площадке.

Пилотная онлайн-консультация состоялась в августе и собрала более 100 участников.-0-