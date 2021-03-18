Гендиректор МАГАТЭ: мы не видим причин, по которым БелАЭС не должна работать

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАГАТЭ не видит причин, по которым БелАЭС не должна работать. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время выступления в видеоформате в Европарламенте, сообщает БЕЛТА.

"Мы обнаружили и хорошие практики, и то, что требует улучшения. Но я хочу сказать очень важную вещь. Мы не нашли какой-либо причины, из-за которой эта станция не должна работать", - сказал Рафаэль Мариано Гросси, отвечая на вопрос депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса.

МАГАТЭ сотрудничает с Беларусью на протяжении долгого времени, отметил глава агентства. "Мы предоставляем услуги по экспертной оценке и консультационные услуги. В Беларуси работали европейские эксперты", - обратил внимание гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, МАГАТЭ продолжит работать в Беларуси с целью соблюдения ядерной безопасности.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-