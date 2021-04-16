Головченко: Беларуси и России необходимо возвращаться к доковидному режиму транспортного сообщения

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России необходимо возвращаться к доковидному режиму транспортного сообщения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которая прошла в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, сдерживающим фактором для экономики остается медленное восстановление свободного движения через белорусско-российскую границу. Поэтому с учетом, конечно, обстановки в сфере ситуации с вирусом и санитарно-эпидемиологических мер необходимо выходить на нормальный, доковидный режим транспортного сообщения. Возможно, на первом этапе целесообразно продумать организацию свободного перемещения в деловых целях. Это придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу по развитию сотрудничества", - сказал Роман Головченко.

Он отметил важность проекта по выпуску в Беларуси российской вакцины "Спутник V". "Хочу поблагодарить вас, Михаил Владимирович, за постоянную поддержку этого проекта и решения, которые были приняты для того, чтобы производство стартовало в Беларуси как можно быстрее. Конечно, хотелось бы, что все остальные вопросы решались так же оперативно. Уверен, что такой подход приведет к позитивному результату по всем нашим совместным проектам", - подчеркнул премьер-министр.-0-

Во время встречи