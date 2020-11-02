Головченко: экономика Беларуси чувствует себя лучше, чем экономика региона в целом

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко считает экономические результаты работы за 9 месяцев этого года неплохими, а состояние экономики - в целом лучше, чем в соседних странах. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я доложил Президенту об итогах работы экономики за 9 месяцев. Они неплохие, хотя работа идет в достаточно сложных условиях. Процесс восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19, к сожалению, затягивается в силу наступления второй волны, - сказал премьер-министр. - В целом экономика Беларуси чувствует себя, я бы сказал, лучше, чем экономика региона в целом, в том числе и благодаря тем выверенным и точечным мерам по поддержке экономического роста, которые принимаются в стране".

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