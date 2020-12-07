Головченко: ключевая задача правительства на 2021 год - увеличить и реальные доходы населения

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство в числе ключевых для себя задач на 2021 год видит увеличение реальных доходов населения. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом пакет документов на следующий год был одобрен на совещании. Большинство спорных вопросов, по словам премьер-министра, были сняты на предыдущих стадиях обсуждения, в том числе с парламентом, республиканскими органами госуправления, руководством областей. В ближайшее время совместно с Комитетом госконтроля и Администрацией Президента документы будут скорректированы с учетом высказанных на совещании замечаний, а затем внесены на утверждение главе государства.

Роман Головченко подчеркнул, что прогноз развития страны на следующий год будет иметь социальный характер. "Это очень важно в непростую турбулентную эпоху, которая затронула не только Беларусь, но и в целом весь мир, он переживает очень серьезный кризис. Мы наблюдали ряд шоков для экономики в этом году, и пока нет уверенности, что в следующем году ситуация в мировой экономике значительно улучшится, - сказал он. - Мы исходим из того, что определенная турбулентность и на рынках будет присутствовать, и кризис спроса будет продолжаться. Поэтому правительство готовится действовать в сложных условиях. Ключевая задача - не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения, жестко контролировать цены, импорт, но делать это экономическими методами, не запретительными, а наоборот - делать те программы, которые позволят сделать отечественные товары более привлекательными с точки зрения их приобретения".

Например, предлагается рассмотреть возможность кредитования приобретения не только товаров, но и услуг, в частности отдыха и лечения в отечественных санаториях. По аналогии с тем, как была реализована программа кредитования покупки автомобилей Geely производства "БЕЛДЖИ".

Что касается инфляции, то ее уровень на будущий год установлен в размере не более 5%. Темп роста ВВП - 101,8%, и Роман Головченко считает этот показатель достаточно напряженным на фоне прогнозируемого весьма незначительного (до 1%) снижения ВВП по итогам этого года. В других странах, в частности России и Евросоюзе, падение ВВП ожидается на уровне 4-9%.-0-

Роман Головченко