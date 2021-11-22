Головченко: на ЭКСПО прорабатываем сотрудничество со странами Ближнего Востока и Персидского залива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае прорабатывает сотрудничество со странами Ближнего Востока и Персидского залива. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко на полях выставки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Как проинформировали эмиратские коллеги, белорусский павильон на "ЭКСПО-2020" вызывает интерес, привлекает большое количество посетителей. Порядка 200 тыс. посетителей уже побывали в белорусском павильоне. Это неудивительно, так как мы подошли к планированию профессионально и постарались в рамках ограниченного пространства представить самые лучшие достижения нашей страны. Конечно, они привлекают внимание", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр обратил внимание на то, что Беларусь в этом регионе не новичок. В частности, у страны достаточно давние и устойчивые связи с ОАЭ - и деловые, и политические. "Поэтому наше участие в "ЭКСПО-2020" - это продолжение той работы, которая была уже проделана. Конечно, мы будем использовать возможности выставки для рекламы нашей страны не только в ОАЭ, но и за пределами, особенно в регионе Ближнего Востока, Персидского залива. Сегодняшний инвестиционный форум также направлен на то, чтобы установить новые бизнес-связи, новые контакты, отработать направления возможного экономического сотрудничества не только с ОАЭ, но и со всеми странами региона, рынки которых еще до конца нами не освоены", - отметил он.

Беларусь и ОАЭ реализуют масштабные инвестиционные проекты в области недвижимости. По мнению Романа Головченко, теперь стоит особое внимание уделить сотрудничеству в технологической сфере. "Многие посетители выставки удивлены тем, что Беларусь способна выпускать такое количество современной машиностроительной, электронной техники, IT-продуктов. Над этими сферами надо работать, надо открывать Беларусь миру, потому что видно, что интерес к нашей стране есть", - подчеркнул он.-0-

Фото Оксаны Манчук