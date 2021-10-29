Головченко: необходимо наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг

29 октября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения ООО "Примвэй" обратил внимание на необходимость наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня необходимо обсудить актуальные вопросы, касающиеся сферы международных автомобильных перевозок, которые являются достаточно динамично развивающимся направлением экспорта услуг. Валютные поступления в нашу страну в январе - августе составили более $1 млрд, наблюдается положительная динамика. Автомобильные перевозки по объему экспорта услуг занимают второе место после информационных услуг. Этим и объясняется внимание со стороны государства к тому, как чувствует себя эта сфера, какие есть проблемные вопросы. Мы заинтересованы в наращивании валютной выручки по экспорту транспортных услуг с учетом того, что здесь формируется устойчивое положительное сальдо. Возможно, есть вещи, которые нужно подрегулировать исходя из сложившейся практики", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр посетил многофункциональный комплекс ООО "Примвэй" в Минском районе. В 2021 году там реализован крупный инвестиционный проект: введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс, включающий административное здание площадью 5800 кв.м, контрольно-технический пункт, станцию технического обслуживания и моечный комплекс, стоянку для грузовых автомобилей. Роман Головченко ознакомился с деятельностью предприятия, технологией организации и выполнения перевозок.

ООО "Примвэй" зарегистрировано в 1999 году. Основной вид деятельности - международные автомобильные грузоперевозки. Предприятие с каждым годом наращивает грузооборот. Автопарк насчитывает более 100 автопоездов. Автомобили работают на дорогах Европы и Азии.-0-