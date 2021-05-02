Головченко о кооперации с РФ в микроэлектронной промышленности: намечен план действий

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. План действий по кооперации с Россией в сфере микроэлектронной промышленности намечен, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Роман Головченко, комментируя итоги недавней встречи глав двух государств, сообщает БЕЛТА.

"Если говорить о машиностроительных предприятиях, предприятиях химии, нефтехимии, у них и так уже очень высокий уровень кооперации. Мы посмотрели на те сегменты, которые становятся очень важными в силу санкционного давления и на Республику Беларусь, и на Российскую Федерацию. Это сфера микроэлектроники, электронной компонентной базы", - сказал Роман Головченко.

По его словам, следует синхронизировать усилия, вовлечь белорусские предприятия микроэлектроники в программы развития микроэлектронной промышленности России. "Весь потенциал у нас не только сохранен, но развит и приумножен", - добавил он.

Вместе с тем премьер-министр заметил: важно понимать рынок, номенклатуру изделий и масштабы возможных поставок, если продукция будет соответствовать техническим требованиям потребителей. Роман Головченко уточнил, что речь идет о сотрудничестве не только в сфере военной электроники, но и гражданской, "где еще больший объем". "Намечен план действий, дорожная карта намечена, поэтому идем вперед", - сказал он.

Говоря о проходившем 29-30 апреля в Казани заседании Евразийского межправительственного совета, Роман Головченко отметил, что страны Евразийского экономического союза договорились о расширении сотрудничества в космической сфере. "Обращали особое внимание на программу сотрудничества в области космоса. Мы должны двигаться быстрее по этому треку. Должны быстрее создать группировку спутников, которая будет предоставлять информацию в интересах всех членов союза: не только Беларуси, России и Казахстана, которые обладают космическими технологиями, но и наших других партнеров", - заявил премьер-министр.

"Лично я призывал коллег к тому, чтобы мы быстрее открывали финансирование этих проектов. Времени осталось не так много. К 2025 году в соответствии с программой результат должен быть достигнут", - добавил он.

Белорусскую сторону особо интересовал вопрос регулирования электронной торговли. "У нас самые низкие пороги беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях. Пока паритета нет, но мы настаивали на том, чтобы страны к концу этого года приняли согласованные решения по выходу на единые пороги беспошлинного ввоза товаров", - отметил премьер-министр. Он заметил, что "от диспаритета страдают бюджеты стран, начинаются "серые" перетоки, особенно от этого страдает Беларусь, которая имеет самый низкий порог". По словам Романа Головченко, "все коллеги согласились, что надо идти по этому пути, выравнивать шаг за шагом".

Комментируя итоги встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, Роман Головченко напомнил, что белорусская сторона завизировала и передала российской проекты 26 союзных программ по интеграции, еще две в работе. Он отметил, что переданные программы предварительно были согласованы на уровне руководителей отраслевых ведомств. "Они подразумевают, по сути, проведение единой политики в разных отраслях экономики (промышленности, сельском хозяйстве), чтобы у нас не было споров, какие развивать сферы производства, по ввозу сельскохозяйственной продукции. Это конкретные программы выхода на единые условия не только в сфере хозяйства, но и планирования будущей деятельности", - пояснил премьер-министр.

Что касается оставшихся двух программ, они достаточно сложные с экономической точки зрения, поэтому предполагают много расчетов, добавил Роман Головченко. "Мы дискутируем, как правильнее сложить эту схему, чтобы быстрее стартовал весь пакет союзных программ, экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал", - сказал он. Говоря о сроках, премьер-министр заметил, что соответствующие решения не хотелось бы откладывать в долгий ящик, однако, заметил он, каких-либо жестких сроков также нет. "Ситуация не подталкивает к тому, что надо срочно что-то делать. Мы общаемся, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в гораздо большем объеме, чем за несколько лет до этого. Таким же конструктивным, спокойным темпом идем дальше", - сказал он.

"Задача одна - создать равные условия для субъектов хозяйствования, никакой конспирологии здесь нет", - сказал Роман Головченко, добавив, что на это нацелено и белорусское, и российское руководства. "Только имея равные условия, мы сможем не то чтобы конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии", - заключил он.-0-

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