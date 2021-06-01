Головченко о санкциях к Беларуси: мир не заканчивается ни европейским, ни североамериканским регионом

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское правительство считает, что западные санкции не представляют угрозы экономике нашей страны. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко сегодня по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя по просьбе журналистов ситуацию с санкциями в адрес Беларуси, Роман Головченко подчеркнул: "Тут настолько отсутствует логика, что трудно пока прогнозировать. Достаточно разные заявления звучат с разных сторон. Мы спокойно отслеживаем эту ситуацию, готовы к разным вариантам развития событий и уверены, что экономика Беларуси не только выстоит и преодолеет, но и получит новый заряд бодрости, как говорится, чтобы более активно работать на других рынках. Потому что мир не заканчивается ни европейским регионом, ни североамериканским. Перед нами огромная Азия, огромный Восток. В принципе, сейчас не так много уникальных товаров или технологий, которыми обладает только одна или несколько стран на одном континенте".

Правительство сделало соответствующие просчеты, доложило главе государства ситуацию.

По словам Романа Головченко, сейчас белорусская экономика работает абсолютно устойчиво. По результатам пяти месяцев она демонстрирует устойчивый рост, динамичное развитие, особенно по экспорту. За данный период показатели экспорта уже превысили уровень прошлого года на 35%. При этом уверенно растет производство продукции машиностроительной отрасли, нефтехимический сектор также показывает высокий результат работы.

"Мы готовы к любым вариантам развития событий, но никакой катастрофы не предвидим. Все в штатном режиме", - резюмировал глава правительства.-0-