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27 ноября 2020, 14:47

Головченко рассказал об особенностях программы по развитию электротранспорта на 2021-2025 годы

Роман Головченко во время посещения предприятия
Роман Головченко во время посещения предприятия

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко рассказал об особенностях проекта программы по развитию электротранспорта на 2021-2025 годы при посещении ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы правительства, одним из ключевых направлений программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку является электроиндустрия и электротранспорт. "Тема очень живая, быстроразвивающаяся. Мы видим, какие тенденции​ в развитии электротранспорта в мире, поэтому очень важно, как говорится, сверить часы и ничего не упустить. Я принял решение на базе "Белкоммунмаш" провести отдельное заседание, после которого выяснилось, что разработчиками были учтены не все вопросы. И сейчас необходимо будет оперативно принять меры, чтобы существенно переработать проект программы. Поставил задачу сделать ее абсолютно взаимоувязанной по всем компонентам", - сказал Роман Головченко.

Речь идет о том, что производственно-технологические процессы важно увязать с развитием зарядной инфраструктуры. Увеличение количества зарядных станций подразумевает совершенствование системы энергоснабжения городского хозяйства. Все это нужно увязать с мерами, способствующими более активному внедрению электротранспорта, использованию его не только физическими лицами, но и в коммерческих целях.

"По ряду этих направлений разработчики где-то упустили взаимосвязи, поэтому мы подробно обсуждали, как правильно связать между собой все компоненты для того, чтобы была четкая, стройная, понятная система", - отметил премьер-министр.

Благодаря такой системе, например, разработчики инфраструктуры могли бы знать, сколько будет куплено электротранспорта для нужд городов. А уже энергетики бы знали, сколько необходимо создать дополнительной мощности. "Мы нашли понимание по многим вопросам, задачи поставлены. В оставшееся до конца года время эта программа должна быть сформирована", - подчеркнул Роман Головченко.

Проект государственной программы по развитию электротранспорта на 2021-2025 годы должен быть завершен до 1 января 2021 года.-0-

Фото Андрея Покумейко

Роман Головченко во время посещения предприятия
Роман Головченко во время посещения предприятия
На ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"
На ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"
Перед началом совещания
Перед началом совещания
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