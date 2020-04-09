Госатомнадзор готов начать лицензирование второго блока БелАЭС

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госатомнадзор готов начать лицензирование эксплуатации энергоблока №2 Белорусской АЭС после получения заявки от станции, сообщила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская в интервью БЕЛТА.

"В отношении процесса лицензирования эксплуатации энергоблока №2 могу сказать, что Госатомнадзор готов к нему приступить после получения заявки от БелАЭС с установленным законодательством комплектом документов", - отметила Ольга Луговская.

Сейчас в ходе лицензирования эксплуатации первого энергоблока продолжается экспертиза безопасности. Ее успешное прохождение наряду с успешной оценкой соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям - необходимое условие получения лицензии.

Госатомнадзор также готовится к проведению первых общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС. Это произойдет, как только будут завершены экспертиза безопасности и оценка соответствия.

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Госатомнадзор готов обсуждать доклады по Конвенции о ядерной безопасности после стабилизации ситуации с COVID-19 По словам начальника Госатомнадзора Ольги Луговской, белорусский доклад вызвал повышенный интерес у договаривающихся сторон. В удаленном режиме к нему поступило 239 вопросов (больше только у Финляндии, России и Китая), на каждый из которых был дан ответ.