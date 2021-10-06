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06 октября 2021, 11:57

Госатомнадзор: отключение энергоблока БелАЭС от сети не влияло на радиационную безопасность

Фото из архива
Фото из архива
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На втором энергоблоке БелАЭС завершена горячая обкатка реакторной установки
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отключение первого энергоблока БелАЭС от сети не влияло на радиационную безопасность. Об этом заявил сегодня журналистам консультант Госатомнадзора Олег Соболев в пресс-центре БЕЛТА.

12 июля на первом энергоблоке БелАЭС сработала автоматическая защита генератора. Блок был отключен от сети, проводилась диагностика технологических систем и узлов турбогенератора. 4 октября первый энергоблок снова включили в сеть.

"Остановка была вызвана срабатыванием аварийной защиты генератора, то есть не была связана с реактором. Естественно, как только генератор был остановлен, мощность реакторной установки была снижена до минимально контролируемого уровня. Дальше выполнялись мероприятия по установлению причин, обнаружению дефекта. Вместе с российской стороной БелАЭС его устранила. Поскольку была затронута именно электрическая часть, ядерная и радиационная безопасность никоим образом не пострадала. Установка находилась в безопасном состоянии все это время", - сказал Олег Соболев.

Госатомнадзор как регулирующий орган обеспечивает постоянный надзор за БелАЭС. "Наши инспекторы могут в любое время прийти с проверкой, кроме того, у нас есть отдел на площадке станции. Конечно же, мы были в курсе происходящего и постоянно следили за ситуацией", - добавил консультант Госатомнадзора.-0-

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