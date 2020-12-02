Господдержка на фоне пандемии составила около Br2 млрд - Головченко

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Господдержка на фоне пандемии в этом году составила около Br2 млрд, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов о программе деятельности правительства до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"По предварительным расчетам, суммарный объем поддержки экономики составил порядка Br2 млрд. Это объем стимулов и мер, которыми государство поддержало и граждан, и организации в складывающейся непростой ситуации. Считаю, что для нашей страны эта сумма значительная", - сказал Роман Головченко.

Он проинформировал, что действие указа №143 "О поддержке экономики" планируется продлить на полгода. Проект указа практически прошел согласования, в ближайшее время планируется внести его на рассмотрение главы государства.

По информации Романа Головченко, господдержка в рамках действия указа №143 составила около Br65 млн, основной блок - это налоговые льготы.-0-

Фото Андрея Покумейко