Госстандарт начал разработку концепции закона об аккредитации

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации начал разработку концепции закона об аккредитации. Об этом шла речь во время рабочей поездки председателя Госстандарта Валентина Татарицкого в Гомель, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкомитета.

Валентин Татарицкий провел встречу с трудовым коллективом Гомельского центра стандартизации, метрологии и сертификации. В ней приняли участие и руководители других региональных управлений и организаций комитета.

Речь шла в том числе о проекте республиканской программы "Качество" на 2021-2025 годы. "Очень важно, чтобы как можно больше организаций различных отраслей участвовали в корректировке и внесении предложений и дополнений в этот проект, - отметил Валентин Татарицкий. - Роль качества должна быть усилена".

Говоря об актуальных направлениях, на которых нужно сосредоточить усилия, Валентин Татарицкий выделил мероприятия по обеспечению вступления в силу обновленного закона "Об обеспечении единства измерений". На повестке дня - вопросы по аккредитации лабораторий, которые будут работать в сфере законодательной метрологии. Начата разработка концепции закона об аккредитации. Нужно совершенствовать систему повышения квалификации кадров в сфере компетенций Госстандарта, считает он.

Во время посещения ОАО "Гомельагрокомплект" председатель Госстандарта ознакомился с производственными мощностями предприятия, его кадровым потенциалом. Валентин Татарицкий высоко оценил техническую оснащенность производства, применение в процессах современных программных продуктов. Обратил внимание на положительный эффект от комплексного системного подхода в деятельности предприятия - слаженной работы служб маркетинга, проектирования, производства, послепродажного обслуживания и дилерской сети. Это позволяет результативно прослеживать весь жизненный цикл продукции, производить ее в минимальные сроки. Отдельно была отмечена важность ответственного и тщательного подхода к выбору поставщиков. "При вложении в закупки больших усилий можно добиться больших результатов", - сказал он.

ОАО "Гомельагрокомплект" является крупнейшим в Беларуси производителем оборудования на основе передовых технологий для сельского хозяйства.-0-

Фото Госстандарта