Губернатор Ленинградской области высказался о предложении Беларуси построить совместный морской терминал

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко прокомментировал журналистам предложение белорусской стороны о строительстве совместного терминала в морском порту, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь очень важно понимать, какой это должен быть порт. Может, он должен быть универсальным, может, под какие-то конкретные грузы. От этого будет зависеть цена на строительство", - сказал Александр Дрозденко.

По его словам, сейчас в Финском заливе в порту Усть-Луга строятся три новых терминала: для универсальных грузов, минеральных удобрений и контейнерных грузов. "Надо просто посмотреть: возможно, можно войти уже в строительство этих терминалов (тем более это открытые акционерные общества) и таким образом удешевить услуги по портовой переработке грузов", - отметил губернатор.

Цена строительства нового терминала в зависимости от его назначения может колебаться в диапазоне 2,5-25 млрд российских рублей, обратил внимание Александр Дрозденко. "Поэтому надо понимать, под какие конкретно грузы будет строиться терминал", - добавил он.

Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область обладает мощнейшим портовым комплексом в Финском заливе. По его словам, на переговорах с белорусским Президентом обсуждалось выстраивание выгодных для обеих сторон условий по перевалке белорусских грузов. "Понятно, что нужны привлекательные железнодорожные тарифы, стивидорные услуги, чтобы было выгодно перегружать белорусские грузы через наши портовые комплексы", - отметил губернатор.

Он рассказал, что ранее обсуждал эти вопросы с руководством Министерства транспорта и РЖД. "Мы как раз говорили, что нам надо вырабатывать эту схему совместно: министерство, РЖД, Ленинградская область, Беларусь. Я думаю, мы найдем здесь хорошее компромиссное решение", - заявил Александр Дрозденко.-0-