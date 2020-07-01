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01 июля 2020, 14:46

Интеграция образования, науки и производства необходима для развития инновационной экономики - Шумилин

Фото ГКНТ
Фото ГКНТ

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграция образования, науки и производства - важнейшее условие для развития инновационной экономики. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения производственных площадей технопарка БНТУ "Политехник", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Технопарк тесно интегрирован в практико-ориентированную подготовку высококвалифицированных специалистов-инженеров в соответствии с концепцией "Университет 3.0". "Опыт "Политехника" по развитию научно-исследовательской, инновационной инфраструктуры и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности следует шире использовать и другим. Надо активнее вовлекать студенческую и научную молодежь в инновационный процесс и предпринимательскую деятельность, в том числе для решения задач как отдельной отрасли хозяйства, так и страны в целом. Это перспективное направление и мировой тренд", - сказал Александр Шумилин.

В качестве примера он привел быструю организацию производства изделий медицинского назначения в условиях COVID-19. Резиденты технопарка в течение недели разработали и выпустили с использованием 3D-принтеров штуцеры для аппаратов ИВЛ, системы подачи и увлажнения кислорода для тяжелобольных пневмонией, а также защитные экраны для медперсонала.

Сейчас в структурах технопарка работают более 40 студентов, магистрантов и аспирантов. За два года более 300 студентов успешно прошли практику в "Политехнике", ознакомились с новыми технологиями и оборудованием. Кроме того, на базе технопарка действует стартап-центр БНТУ "От идеи до внедрения". В 2019 году его участниками стали 19 проектных команд, а победители получили гранты на общую сумму Br18 тыс. Для студентов, магистрантов и аспирантов также действует лаборатория быстрого прототипирования FABLAB, которая располагает оборудованием для изготовления опытных образцов и моделей.

Технопарк выполняет пять проектов по созданию новых производств в соответствии с Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. В частности, предусмотрена организация инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения (с участием РНПЦ "Кардиология", РНПЦ травматологии и ортопедии, БелМАПО). Создаваемая площадка позволит обеспечить выпуск более чем 25 видов изделий медицинского назначения в области кардиохирургии, травматологии и ортопедии, стоматологии. Разрабатываемые изделия не имеют аналогов в Беларуси и других странах ЕАЭС, соответствуют по своим техническим характеристикам лучшим мировым образцам. Они позволят повысить доступность и качество высокотехнологичных операций на сердце за счет уникальных технических свойств и решений, а также значительного снижения стоимости.

Республиканское инновационное унитарное предприятие "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" было учреждено в 1992 году. Это первая организация в Беларуси, получившая статус субъекта инновационной инфраструктуры. С 2004 года "Политехник" зарегистрирован Министерством экономики как центр поддержки инновационного предпринимательства. Технопарк аккредитован ГКНТ и НАН Беларуси в качестве научной организации. Его резидентами являются 19 инновационных предприятий, использующих в деятельности результаты исследований и разработок БНТУ.

Объем инновационной продукции (товаров, работ, услуг), произведенной технопарком и его резидентами за 2017-2019 годы, составил более Br28,6 млн, а объем экспорта - свыше Br6,3 млн. За первое полугодие текущего года выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) прогнозируется на уровне более Br2,7 млн. Несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую обстановку в мире, за истекший период этого года технопарк реализовал экспортных контрактов на общую сумму $74,9 тыс. Основными направлениями поставок за рубеж были Китай, Россия, Франция и Швеция.-0-

Фото ГКНТ

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