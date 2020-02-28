Инвестор из Азербайджана создаст высокотехнологичное производство малотоннажной химии в СЭЗ "Витебск"

28 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Высокотехнологичное производство продуктов малотоннажной химии, не имеющих аналогов на постсоветском пространстве, создаст в СЭЗ "Витебск" инвестор из Азербайджана, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Реализацией проекта займется ООО "Интернациональная корпорация "Белсун" по высоким технологиям", зарегистрированная в качестве резидента СЭЗ "Витебск". Предприятие разместится на одной из площадок СЭЗ в Полоцке. Планируемые к выпуску инновационные продукты малотоннажной химии предназначены для обслуживания различных видов техники, в том числе в жестких условиях эксплуатации. Запустить производство предполагается до конца 2020 года, продукция полностью будет отгружаться на внешние рынки.

Еще один новый резидент - ООО "Виктмар-Плюс" - планирует создать производство топливных гранул и деревянных трапов, организовав при этом до 10 рабочих мест. Проект, инициированный отечественным инвестором, реализуется в Орше на территории одного из секторов СЭЗ "Витебск". Продукция с высокой добавленной стоимостью будет выпускаться из отечественного сырья. Около 90% общего объема производства пеллетов и трапов предполагается экспортировать.

Список резидентов СЭЗ "Витебск" с начала 2020 года увеличился на 3 организации. Всего в этом статусе реализует проекты 51 предприятие с участием инвесторов из 15 стран. В 2019 году ими произведено промышленной продукции почти на Br1,4 млрд, темп роста объема производства составил 115,4%. Резиденты СЭЗ "Витебск" в 2019 году привлекли $16,5 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. На внешние рынки поставлено продукции на сумму $575,6 млн, экспорт услуг превысил $55 млн. Создано 372 рабочих места, а среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ сложилась на уровне 16,7 тыс. человек.-0-