Итоги недели на белорусском валютном рынке

После двух недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет одновременного снижения курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 1,29% до 2,0655 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 1,11% и стоит 2,3307 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,29% и стоит 3,2077 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю снизилась на 0,75%, это максимальное недельное укрепление рубля с декабря прошлого года.

Всего с начала года доллар подешевел на 4,37%, евро подешевел на 5,77%, а российский рубль подорожал на 3,05%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,02%. При этом доллар и валютная корзина обновили минимумы с начала года.

По предварительным данным, в мае объем международных резервных активов РБ вырос на $521,6 млн. (+6,9%), и на 1 июня составил $8.090,0 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, с начала года вырос на 3,0%, за последние 12 месяцев вырос на 6,2%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-апреле вырос на 1,4% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подешевела с $62,9 до $61,4 за баррель (-2,4%).

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подешевела с $62,9 до $61,4 за баррель (-2,4%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари