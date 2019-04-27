Итоги визита белорусской делегации в Китай: новые договоренности в торговле и курс на прямые инвестиции

27 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Между Беларусью и Китаем в ходе визита белорусской делегации во главе с Президентом Александром Лукашенко заключено два десятка документов о развитии сотрудничества в разных сферах. При этом акцент делается не столько на заключении тех или иных контрактов, а на создании базовых условий для дальнейшего взаимодействия, рассказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

О содействии торговле

По словам дипломата, в ходе визита подписан 21 документ. "Специфика в том, что создаются условия торговли. И на это уже все нацелено, а не на подписание конкретных документов. Именно на создание благоприятных условий", - подчеркнул Кирилл Рудый.

Он привел пример, что с одной из провинций Китая достигнута договоренность о предоставлении поддержки со стороны местных органов власти железнодорожным перевозкам из Беларуси в Китай. Это позволит их сделать не только конкурентными относительно других железнодорожных перевозок, но даже конкурентнее морских. "Это важное условие, что будет подталкивать наших экспортеров больше продавать, поскольку движение по железной дороге быстрее раза в три, чем морскими путями", - пояснил посол.

Также упрощены таможенные процедуры железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Европа через Беларусь. В 2018 году Беларусь обработала более 300 тыс. китайских контейнеров, что на порядок больше, чем еще несколько лет назад. Соответственно, есть потенциал и для дальнейшего развития работы в данном направлении.

Беларусь и Китай подписали соглашение для укрепления безопасности цепи поставок продукции Документ подписан на встрече председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько с министром Главного таможенного управления Китая Ни Юйэфэном.

Новые условия создаются и для продвижения на китайский рынок отечественной продукции АПК. В рамках визита Президента в КНР посольством, Минсельхозпродом и Главным таможенным управлением Китая проведена соответствующая совместная работа. Три новых белорусских производителя молочной продукции получили аккредитацию на поставку своей продукции. Еще 2 предприятия расширили свою аккредитацию по сухой молочной сыворотке. "Мы еще отработаем дополнительно, но принципиально есть понимание по открытию ряда компаний по поставке куриных лапок на китайский рынок. Эта продукция имеет здесь большой спрос, и у белорусских производителей имеются конкурентные преимущества по цене", - добавил Кирилл Рудый.

Доступ на китайский рынок получили еще три белорусские молочные предприятия Состоялась встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с руководством Главного таможенного управления Китая Ни Юйэфэном.

"Это условия. Теперь любой может прийти. Так же, как было с молоком. Мы не подписывали какие-то конкретные контракты, а открыли предприятия, и потом сами предприятия воспользовались огромнейшим рынком. Причем и китайские импортеры тоже направились в Беларусь на закупку", - подчеркнул дипломат.

Всего же только в секторе поставок продовольствия в Китай белорусский экспорт за год вырос более чем в 4 раза, а молока - в 9 раз. И данная тенденция продолжается. Стороны обсуждают не только увеличение объемов поставок имеющейся номенклатуры товаров, но и новых видов продукции.

О поощрении прямых инвестиций

По словам Кирилла Рудого, второе важное направление, которое обсуждалось руководством Беларуси и Китая в Пекине, - сфера инвестиций.

Еще ранее на высшем уровне было объявлено о переходе от кредитного к инвестиционному сотрудничеству, и в этот раз стороны подтвердили неизменность выбранного курса, что должно содействовать сопряжению стратегических программ развития обеих стран, а также продвижению целей сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь".

Форум в "Великом камне" станет региональным продолжением встречи "Пояс и путь" В ходе встречи с генеральным исполнительным директором Китайской корпорации по железнодорожному строительству CRCC Ли Хунци обсуждены вопросы развития транспортной инфраструктуры, связывающей Минск и индустриальный парк "Великий камень".

"Договорились о проведении в Беларуси 2 июля крупнейшего форума. Это будет первый региональный форум (международный форум в рамках инициативы "Пояс и путь". - Прим. БЕЛТА). О нем, кстати, прописано в коммюнике, которое приняли главы государств в Пекине. Изначально идея принадлежит лидерам Беларуси и Китая - они договорились о нем на встрече в Циндао", - рассказал посол.

Подготовкой форума занимаются Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции Китая. Презентации форума пройдут и в других странах, в том числе в Японии. Речь идет о том, чтобы пригласить на это мероприятие бизнес-круги из крупнейших стран-владельцев технологий и инвестиций. Не исключение также Германия и США.

Беларусь и Китай в инвестиционной сфере в целом намерены вывести сотрудничество на новый уровень. "Получена поддержка от Председателя КНР Си Цзиньпина по большему притоку прямых инвестиций и уходу от кредитного финансирования нашего сотрудничества. Сейчас от белорусской стороны надо предложить максимальное количество качественных привлекательных проектов", - сказал Кирилл Рудый.

Он отметил, что важно привлекать китайские инвестиции не только в парк "Великий камень", с чем стороны неплохо справляются (с начала реализации проекта в парк уже инвестировано более $443 млн), но и в регионы Беларуси в целом. "Чтобы не получилось, что все инвестиции у нас из Китая сейчас только в парк будут приходить. Это тоже неправильно. У нас регионов много, и каждая область может создать благоприятные условия, конкурировать за китайский капитал", - считает посол.

О новом качестве кредитов

Кирилл Рудый по просьбе БЕЛТА прокомментировал и заключенные в эти дни в Пекине кредитные соглашения. Одно из них подписано с руководством Банка развития Китая и предусматривает предоставление ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики. Также при содействии Беларусбанка подписано кредитное соглашение между Белорусской железной дорогой и Эксимбанком Китая о предоставлении ресурсов на сумму 65,7 млн евро для финансирования проекта "Электрификация участков Гомель - Жлобин - Осиповичи и Жлобин - Калинковичи. 3-я очередь. Участок Жлобин - Калинковичи".

"Здесь особенность в том, что мы улучшаем условия. Например, заключено межбанковское соглашение. Это несвязанный кредит (имеются в виду 100 млн евро. - Прим. БЕЛТА). И мы можем сами распорядиться им на те цели, которые посчитаем нужными", - пояснил дипломат.

Есть особенность в соглашении между БЖД и Эксимбанком Китая. "Наша железная дорога привлекла кредит сама без гарантий правительства. То есть это не влияет на наш внешний государственный долг, это совершенно другое качество кредита, другие риски, новая форма отношений, - подчеркнул посол. - Все это доказывает, что с Китаем можно работать не обязательно через Минфин и бюджет, но и на коммерческой основе. И китайцы дают деньги, оценивают риски. В этом нет ничего невыполнимого".

В целом Кирилл Рудый отметил, что, конечно, часть договоренностей была наработана непосредственно к визиту. Например, кредитное соглашение с Беларусбанком прорабатывалось больше года. "Но некоторые договоренности только благодаря визиту и удалось сдвинуть. Многие наши министерства воспользовались вниманием со стороны в том числе СМИ, руководства Китая и Беларуси. Получили такую поддержку, вдохновение", - поделился дипломат.

О привлекательности китайского рынка

Посол Беларуси высказал свое мнение о ряде важных заявлений, прозвучавших на II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", в мероприятиях которого принимал активное участие и белорусский лидер.

"Китай подтвердил, что он будет продолжать открываться. Будут снижаться таможенные пошлины. Пройдет второе импортное ЭКСПО в Шанхае. В прошлом году мы успешно участвовали. Это нацеливает на то, что будет продолжаться политика по стимулированию импорта. Нам это выгодно. По крайней мере, идут очень четкие сигналы от первых лиц страны и рынков, что будет открываться рынок", - подчеркнул Кирилл Рудый.

Он, в частности, сослался на слова, сказанные на форуме в Пекине директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, что порядка 70% мировой экономики замедляется. "Но как раз Китай и дает остальные 30%. Поэтому фактически Китай вытягивает сейчас мировую экономику. Международная торговля сокращается, прямые инвестиции между странами падают, но азиатский вектор, китайский вектор перехватил инициативу и показывает устойчивый рост. Поэтому конъюнктура складывается положительно и надо ею воспользоваться", - уверен посол.

Кирилл Рудый не исключил, что в ходе развития сотрудничества Беларуси с Китаем будет в определенной мере скорректирована и структура белорусской экономики, непосредственно производств. "Наши предприятия поймут, что здесь пользуется спросом, и начнут создавать специально под китайский рынок новые производства и в долгосрочном периоде связывать себя с Китаем", - отметил он.

Как сообщалось БЕЛТА, в ходе рабочего визита в Китай Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь". Он призвал к координации действий стран - участниц инициативы, чтобы максимально содействовать расширению экономического сотрудничества и снятию существующих барьеров. Беларусь, через которую следуют товарные потоки с востока на запад и с севера на юг, как никто иной, заинтересована в существовании справедливой, равноправной и прозрачной системы международной торговли.

Состоялись также плодотворные переговоры с руководством Китая - Си Цзиньпинем и Ван Цишанем. Как рассказал журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, стороны в том числе договорились в ближайшее время провести заседание совместного комитета по сотрудничеству и обсудить конкретные проекты, которые будут ориентированы на перспективу и позволят выйти на новый уровень сотрудничества.

Во время мероприятий на высшем уровне в Пекине у главы белорусского государства в целом был очень насыщенный график международных встреч. Прошли отдельные переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Президентом Сербии Александром Вучичем, вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Однако помимо официальных двусторонних встреч было и много неформального общения с зарубежными лидерами из различных государств, контактов в кулуарах и на полях форума.-0-