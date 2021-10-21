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21 октября 2021, 10:55

"Калийный шторм": европейцы испугались остаться без удобрений из Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против "Беларуськалия", одного из крупнейших в мире экспортеров удобрений, вызвали серьезные проблемы у европейских аграриев. Именно они невольно становятся жертвами санкций, сообщает аналитический портал RuBaltic.Ru.

Как известно, в июне этого года ЕС ввел санкции против белорусских удобрений с содержанием калия менее 40% и более 62%. Однако основные экспортные продукты "Беларуськалия" находятся в диапазоне 40-62%. Таким образом, на них ограничения не распространяются, как и на любые контракты с белорусским поставщиком, которые были заключены до введения санкций.

Евросоюз нанес по "Беларуськалию" совсем не тот удар, на который рассчитывали противники Президента Беларуси Александра Лукашенко. Вероятно, страх перед дестабилизацией продовольственного рынка оказался сильнее, чем желание наказать белорусские власти, отмечает RuBaltic.Ru.

На долю Беларуси приходится примерно 20% мирового экспорта калийных удобрений. Даже мягкие санкции против этого сектора приведут к серьезному ажиотажу и повсеместному росту цен на удобрения. Вырастут издержки фермеров и крупных агрохолдингов - начнут расти цены на продовольствие. Причем не исключено, что это произойдет в самый неподходящий момент. Например, во время очередной волны пандемии коронавируса.

Глобальный рынок калийных удобрений вообще очень чувствителен. Чтобы понять это, достаточно вспомнить события 2018 года, когда на одном из рудников "Беларуськалия" произошла авария. "Новость, пришедшая из белорусского МЧС поздним пятничным вечером, была мрачной: в солигорской шахте на глубине более чем в полкилометра произошло обрушение кровли, остались под завалами двое рабочих, - писал Bloomberg. - На противоположном конце земного шара реакция на заголовки в СМИ была быстрой и драматичной. В Нью-Йорке и Торонто подскочили в цене акции крупнейших калийных предприятий. Причиной стали опасения, что ЧП может вызвать сокращение объемов производства в мире. Данный случай, произошедший 9 марта, ярко показывает, что спустя десятилетия перепроизводства этот рынок вдруг снова стал нервным в отношении возможных перебоев в поставках".

Сегодня можно с уверенностью сказать, что для удара по "Беларуськалию" Запад выбрал самое неподходящее время. Мировой рынок удобрений и без того штормит.

Производители азотосодержащих веществ массово закрываются и сокращают производство из-за рекордно высоких цен на газ - в нынешних условиях этот бизнес приносит одни убытки.

По Соединенным Штатам в августе - сентябре прокатился ураган "Ида". Это привело к временному закрытию комплекса CF Industries в Луизиане, который объединяет заводы по производству аммиака и мочевины. И без того высокие цены на азотные удобрения подскочили еще сильнее.

Тем временем власти Китая запретили экспорт фосфатов из страны до начала 2022 года. Их цель - обеспечить питательными смесями отечественных потребителей.

"Цены на удобрения сильно выросли за последнее время, и более чем вероятно, что китайские производители будут способствовать сохранению этой тенденции. Фермерам лучше уже сейчас задуматься над покупкой удобрений для урожая 2022 года, так как цены на товар будут только расти", - предупреждает специалист по полевым культурам из Michigan Farm Bureau Тереза Сисунг.

Цены на удобрения стабильно росли на протяжении всего 2021 года, но за последний месяц они совершили невероятный скачок. Это наглядно демонстрирует свежая публикация компании DTN, которая анализирует информацию о погоде, сельском хозяйстве, энергетике и товарных рынках в режиме реального времени. Стремительнее всего дорожает карбамид - за неделю он прибавил в цене 26%. Для справки: DTN считает значительным любое изменение цены на 5% или более.

"При средней цене в $719 за тонну карбамид на $147 за тонну дороже, чем в середине сентября. В последний раз он стоил более $700 за тонну с апреля по июнь 2012 года", - пишет DTN.

Если говорить о калии, то его средняя розничная цена составляет $710 за тонну - это на 19% (или на $112) дороже, чем в прошлом месяце. Или в два-три раза дороже, чем в начале года. Таких высоких цен на калийные удобрения рынок не видел больше 12 лет.

Эту цепочку новостей органично дополняет заметка Bloomberg, в которой говорится о желании Бельгии смягчить санкции против калийной промышленности Беларуси. Причем издание отмечает, что идею брюссельских дипломатов поддерживает более чем одна страна ЕС.

Оно и понятно: европейские сельхозпроизводители находятся в тяжелейших условиях. Удобрений не хватает, цены кусаются. Существенное удорожание продуктов питания - это самое безобидное, что может угрожать Европе в ближайшие несколько месяцев. И на фоне объективных трудностей, с которыми сталкиваются аграрии, Евросоюз подкидывает им еще одну дилемму в виде санкций против "Беларуськалия".

Для Беларуси с введением санкций ничего страшного не произошло. "Выпадающие" объемы белорусских удобрений с удовольствием выкупят китайские, индийские, бразильские фермеры. Но где Европа найдет альтернативных поставщиков?

Бельгийские дипломаты отмечают, что разрыв сотрудничества с "Беларуськалием" подразумевает большие издержки для его клиентов. К тому же где гарантии, что по завышенным ценам они получат продукцию сопоставимого качества?

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей не случайно говорил о последствиях опрометчивой санкционной политики. Плоды этой политики, судя по всему, уже пожинают отдельные европейские компании. "Во-первых, в проигрыше останутся сами европейские аграрии, которых заставляют отказаться от надежного поставщика удобрений. Во-вторых, пострадают рядовые жители стран ЕС. За их счет будет оплачена эта заведомо проигрышная попытка утопить рыбу в воде", - резюмирует RuBaltic.Ru.-0-

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