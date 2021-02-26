Каранкевич: увеличение электропотребления - одна из приоритетных задач на пятилетку

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличение электропотребления - одна из приоритетных задач на ближайшую пятилетку. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

На VI Всебелорусском народном собрании главой государства были обозначены основные направления социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Также были обозначены приоритеты в энергетике - это повышение энергетической самостоятельности Беларуси за счет диверсификации видов и поставщиков ТЭР, увеличение использования местных видов топлива, возобновляемых источников энергии, снижение зависимости от углеводородного сырья за счет ввода АЭС.

"На этот и последующие годы наша первоочередная задача - обеспечить ввод в эксплуатацию БелАЭС, провести работы по ее дальнейшей интеграции в энергосистему и экономику страны. В частности, планируется строительство пиково-резервных источников, общая установленная мощность которых - 800 МВт. Будет продолжена работа по созданию условий для увеличения использования электроэнергии как реальным сектором экономики, так и населением, в первую очередь для отопления и горячего водоснабжения. Будем увеличивать строительство и модернизацию высоковольтных подстанций и распределительных линий электропередачи", - сказал Виктор Каранкевич.

Он напомнил, что в январе Министерство энергетики утвердило программу увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи на 2021-2025 годы. Ее реализация позволит повысить доступность использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилфонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья. Планируется, что к концу пятилетки электропотребление для этих нужд увеличится до 900 млн кВт.ч.

Объем потребления населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в Беларуси в 2020 году вырос в семь раз по сравнению с 2019-м - с 12,9 млн кВт.ч до 89,4 млн кВт.ч.

В 2020 году в энергоснабжающие организации поступило 24,2 тыс. запросов о выдаче технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям на указанные цели, из них 19,2 тыс., или 80%, были удовлетворены. При этом за прошлый год более 8 тыс. абонентов перешли на расчеты по тарифам на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. В целом за последние два года число таких абонентов превысило 11 тыс.

Министр подчеркнул, что, несмотря на непростые условия, в целом по Минэнерго все доведенные правительством задания и ключевые показатели за 2020 год выполнены. Обеспечено надежное снабжение потребителей страны энергией, газом, топливными брикетами. Оперативно и слаженно осуществлялось устранение нештатных ситуаций, в том числе обусловленных сложными погодными условиями. Продолжалась системная работа по обновлению основных производственных фондов и повышению надежности газо- и энергоснабжения потребителей.

Что касается ключевого для отрасли проекта - строительства Белорусской атомной электростанции, - то в установленные правительством сроки завершен очередной этап интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Это строительство электрокотлов на ТЭЦ и крупных котельных "Белэнерго". На конец 2020 года их установленная мощность составила 916 МВт. Эти объекты уже активно использовались в январе-феврале текущего года в рамках проводимого этапа опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС.

Особое внимание уделялось модернизации энергетической инфраструктуры. За 2020 год построено и реконструировано 1,9 тыс. км линий электропередачи, 183 км тепловых сетей, введено в эксплуатацию 1,4 тыс. км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом 32 тыс. квартир.-0-