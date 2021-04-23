23 апреля, Славгород /Корр. БЕЛТА/. У белорусских предприятий есть все необходимое для создания конкурентоспособной продукции. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения УП "Красный пищевик - Славгород", передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова ознакомилась с производственными помещениями, где в прошлом году открыли линию по розливу меда. Здесь ежегодно планируют перерабатывать до 300 т полезного продукта в разном ассортименте. В планах на ближайшую перспективу - производство монофлерного (подсолнечного, рапсового, цветочного) и взбитого крем-меда с клюквой, черникой, клубникой, пергой и прополисом, вишней, лимоном, имбирем и грецким орехом. Выпуск этой продукции начнется в ближайшее время.

Кроме этого, председатель Совета Республики ознакомилась с ходом реализации крупного инвестиционного проекта - сейчас на территории "Красный пищевик - Славгород" идет строительство нового помещения. Здесь будет расположена современная линия по производству мармелада и желейных конфет. Как отметил директор ОАО "Красный пищевик", член Совета Республики Сергей Анюховский, реализация проекта идет по плану и первую партию мармелада здесь планируют произвести уже в ноябре текущего года. "Сейчас у нас идут работы по обустройству помещений для новой линии по производству мармелада. Техника немецкого производства. Все оборудование уже закуплено", - отметил Сергей Анюховский.

По словам директора, появление своей линии по производству мармелада позволит обеспечить внутренний рынок страны качественными и полезными сладостями.

Во время посещения предприятия для гостей организовали небольшую дегустацию выпускаемой продукции. Как отметила Наталья Кочанова, у белорусских предприятий есть все необходимое для создания конкурентоспособной продукции.-0-

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