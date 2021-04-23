Кочанова: важно, что в нашей стране уделяют достаточно внимания поддержке материнства и детства

23 апреля, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Важно, что в нашей стране уделяют достаточно внимания поддержке материнства и детства. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения яслей-сада №2 "Калейдоскоп" в Славгороде, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова посетила группы и посмотрела творческое выступление маленьких воспитанников дошкольного учреждения. Помимо этого, она передала для детей подарки от Совета Республики - развивающие игры, разнообразные машинки, куклы.

Современный детский сад был открыт в строящемся микрорайоне города осенью прошлого года. Дошкольное учреждение рассчитано на 75 мест. В яслях-саду работает четыре группы, одна из которых интегрированная - для детей с тяжелыми нарушениями речи. Есть зал для физкультурных и музыкальных занятий, кабинет детского творчества, где можно заниматься рисованием, лепкой и даже вышиванием. Из новинок - родительская комната, кабинет психолога. Еще есть комната народного творчества - здесь детям рассказывают про белорусскую культуру, традиции и обычаи. Кроме того, в детском саду обеспечена безбарьерная среда. "Важно, что в нашей стране уделяют достаточно внимания поддержке материнства и детства", - отметила Наталья Кочанова.

На сегодняшний день в Славгороде работает четыре дошкольных учреждения, а всего в районе их восемь. В них воспитываются более 500 дошколят.

Кроме этого, Наталья Кочанова посетила памятник природы республиканского значения "Голубая Криница". Как рассказал председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта, это один из туристических брендов района. В год сюда съезжаются более 100 тыс. паломников. Голубая криница под Славгородом - гидрологический памятник природы, который еще в 1985 году признали памятником республиканского значения. А позже традицию паломничества к источнику объявили нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси.

Председатель Совета Республики ознакомилась с туристическим потенциалом Славгородского района, вариантами самозанятости населения на местах и традициями, связанными с посещением памятника природы.-0-