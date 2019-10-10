Компания "Витебские подъемники" планирует запустить производство коммунальной спецтехники

10 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" планирует в 2020 году запустить производство коммунальной специальной техники, сообщил корреспонденту БЕЛТА его директор Андрей Сидоров.

Для реализации проекта на основной площадке предприятия подготовлена территория для возведения нового цеха площадью около 4,5 тыс. кв.м. Он будет оснащен необходимым оборудованием для создания и монтажа на грузовые шасси кузовных надстроек различных типов для коммунальных нужд. Решение о диверсификации модельного ряда машин на "Витебских подъемниках" принято на основании поступающих запросов клиентов и маркетингового анализа рынка, пояснил Андрей Сидоров. Первоначально на новом производственном участке планируется наладить выпуск мусоровозов. Это один из наиболее востребованных видов спецтехники, требования к которому постоянно растут.

На предприятии изготовлен опытный образец мусоровоза с задней загрузкой и полезным объемом кузова 19 куб.м на базовом шасси МАЗ-5340. Он рассчитан на перевозку 7,5 т отходов. После испытаний эта модель станет первым серийным автомобилем "Витебских подъемников" для коммунальных нужд. В последующем прорабатывается возможность выпуска такой спецтехники с полезным объемом кузова от 9 до 11 куб.м, а также от 18 до 21 куб.м, в роли базового шасси будут использоваться средне- и крупнотоннажные автомобили МАЗ, ГАЗ, КАМАЗ и УРАЛ.

По словам Андрея Сидорова, в планах предприятия освоение выпуска машин и механизмов для сельского хозяйства, в частности различных навесных агрегатов для обработки почвы.

Ежегодно на "Витебских подъемниках" реализуется 2-3 новых проекта по разработке и постановке в серию новых видов техники. Сейчас компания выводит на рынок оригинальный образец подъемно-транспортного оборудования - автогидроподъемник ВИПО-15-01 с дистанционной системой управления, разработанной на предприятии. Рабочие движения подъемника управляются с помощью беспроводного радиоуправляемого пульта. Машина с высотой подъема 15 м и грузоподъемностью 259 кг успешно прошла испытания и получила сертификат соответствия ЕАЭС. Пилотный экземпляр ВИПО-15-01 участвует в рекламном пробеге по России, после чего будет отправлен заказчику из Санкт-Петербурга.

Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" (торговая марка ВИПО) образовано в 2004 году и входит в состав группы взаимодополняющих юридических лиц, специализирующихся на развитии производства подъемно-транспортного оборудования. На предприятии освоен выпуск более 80 моделей техники, в том числе бурильных и кран-манипуляторных установок, гидробортов. Ежегодно компания выпускает около 450 машин различного типа. "Витебские подъемники" являются корпоративными партнерами ведущих автопроизводителей Беларуси и России.-0-