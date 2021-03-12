Ковалев: многие государства не могут предоставить такие выгодные условия для IT, как в Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие государства пока не могут предоставить такие же выгодные условия для развития IT-сектора, какие действуют в Беларуси. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился доктор физико-математических наук, профессор экономического факультета БГУ Михаил Ковалев, сообщает БЕЛТА.

"Поэтому прием новых резидентов в ПВТ продолжается и общее число их уже превысило тысячу. Упомяну и тот факт, что в текущем году, когда продолжается борьба с пандемией COVID-19, пришлось увеличить размер подоходного налога с 9 до 13% для доходов, полученных физлицами по трудовым договорам от резидентов ПВТ. Насколько я знаю, большинство владельцев компаний - участников проекта отреагировали на это повышение абсолютно спокойно и пришли к компромиссному варианту. А разговоры о релокации ограничиваются больше разговорами. Мне известно несколько фирм, которые ранее объявили, что некоторое число сотрудников переведут в Вильнюс и Киев, однако после подсчета суммы, в которую им это обойдется, отказались от такой идеи, - рассказал эксперт. - Несмотря на резонансные события 2020 года, которые прокатились по всему миру, сектор ИКТ продолжает укореняться в традиционной экономике. Этому во многом поспособствовал и COVID-19: люди перестроились на социальное дистанцирование, удаленную работу и обучение, цифровые виды развлечений. В свою очередь владельцам бизнесов пришлось в ускоренном темпе искать новые возможности для перевода работы в онлайн. В ходе пандемии начала формироваться новая модель роста цифровой экономики".

Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Парка высоких технологий, наблюдательный совет в марте принял решение о регистрации 65 компаний в качестве резидентов. Продолжается тенденция активного развития стартапов: более половины новичков зарегистрировано в 2020-2021 годах. Сегодня Парк высоких технологий объединяет 1021 компанию. Новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых медицина, финтех, электронная коммерция, игровая индустрия, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. К ПВТ присоединились и резиденты с иностранным капиталом, в том числе два центра разработки зарубежных корпораций. -0-