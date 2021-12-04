Крутой: контракты на поставку нефти в Беларусь на 2022 год уже практически подписаны

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракты на поставку нефти в Беларусь на 2022 год уже практически подписаны. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

"По нефти уже контракты практически подписаны на следующий год. И никаких вопросов по нефтяному рынку тоже не будет (ранее стороны договорились о сохранении в 2022 году цены для Беларуси на российский газ на текущем уровне в размере $128,5. - Прим. БЕЛТА). Они являются стабилизирующим фактором развития нашей экономики в следующем году", - подчеркнул замглавы Администрации Президента.

Он констатировал, что энергетика является одним из краеугольных базовых условий развития Беларуси.

Отвечая на вопрос, какие объемы поставки нефти планируются, Игорь Крутой сказал: "Объем на уровне этого года. В бюджете заложен более консервативный сценарий - переработка нефти в объеме 12,5 млн.т. Но целевой сценарий - это 16-17 млн.т. Часть из них железнодорожным транспортом, часть трубопроводным. Поэтому два наших завода в следующем году будут в полном объеме обеспечены нефтью. Никаких вопросов в этом плане нет", - заверил он.-0-